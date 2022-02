Nova parella sorpresa al món del cor. La revista 'Lecturas' publica aquest dimecres a la seva portada l'idil·li del futbolista Iker Casillas i Rocío Osorno, la 'influencer' i dissenyadora sevillana. La revista detalla que, malgrat que la noia viu a Sevilla, la nova parella es veu a Madrid, lloc de residència de l'exfutbolista i on Rocío Osorno acostuma a viatjar per atendre els compromisos laborals. El futbolista i la 'influencer' fins i tot han protagonitzat una escapada junts a París. Segons la revista, fa diversos mesos que la nova parella es veu.

També és mare de dos fills

Rocío Osorno té 34 anys i en fa una mica més d'un que està separada d'un senador de Vox, Jacobo González-Robatto (a qui tots diuen 'Coco'). La parella es va casar el 2019 a la catedral de Sevilla i tenen dos fills, Jacobo i Luis, de 3 i 1 anys. La parella va anunciar la seva separació a finals del 2020. Abans de la ruptura, la dissenyadora mostrava més a les xarxes la seva faceta més familiar. La 'influencer', que té gairebé un milió i mig de seguidors a Instagram, va estudiar Enginyeria Tècnica Agrícola i és tot un reclam per a les marques. Rocío Osorno va estudiar patronatge i moda i ha creat la seva pròpia marca de roba, després de treballar com a relacions públiques d'una discoteca de la ciutat. «Tot el que recomana s'esgota», expliquen de Rocío en el negoci de la moda. La 'influencer', que va estudiar Enginyeria Tècnica Agrícola, és tot un reclam per a les marques.

La ruptura d'Iker

Iker Casillas i Sara Carbonero van confirmar la seva ruptura el març de l'any passat. La parella té en comú dos fills, de 8 i 5 anys. Actualment, Carbonero també surt des de fa un temps amb el cantant Kiki Morente, germà de la 'cantaora' Estrella Morente.