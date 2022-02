Dans l’historie», va escriure l’arbucienc Keita Baldé just després d’aixecar la Copa Àfrica amb Senegal, diumenge. «Hem entrat a la història», reitera Bouba Biaye (Boumouda, Senegal, 1976). Biaye, saltenc d’adopció i pizzer de professió, exerceix com a secretari del comitè gironí de la Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya (CASC), que aglutina una trentena d’associacions de la província. La gran majoria són de Girona i de Salt, on la victòria de Senegal es va viure amb molta intensitat. «A Girona hi ha moltíssima gent procedent de Senegal», avala Biaye. Després d’estudiar Literatura francesa, va aterrar a la ciutat el 24 de desembre del 2000. Recorda el dia com si fos un aniversari, com recordarà el dia 6 de febrer del 2022. La seva cara irradia alegria. «Ja tocava. No havíem guanyat mai una Copa d’Àfrica», afegeix, abans de presumir de foto de perfil de WhatsApp: Sadio Mané, capità senegalès, alçant el trofeu. Emocionat, Biaye parla des de la pizzeria que té a Salt, al carrer Abat Oliva.

La final contra Egipte la va viure allà: els horaris dels partits, els resultats discrets a la fase de grups i, sobretot, la situació dibuixada per la pandèmia han evitat que es poguessin fer grans trobades. Han viscut la competició a casa. O a la feina. «El partit era a les 8 del vespre i jo obro a les 6. A les 8 el meu negoci és el número 1 ja», bromeja Biaye. Va mirar el partit amb el mòbil, com i quan podia, entre pizza i pizza. «Volia parar el mòbil per treballar, però no podia. No podia», explica, sempre rient. De la tensió i la por es va equivocar en quatre pizzes. «Avui no passa res, seran per sopar, em deia». El duel, empatat a zero al final de la pròrroga, es va decidir als penals: «La ràdio anava una mica avançada i quan va dir que Senegal havia guanyat vaig sentir una alegria incomparable. Vaig sentir una felicitat enorme, increïble, que no puc explicar. Em vaig morir». De cop va començar a saltar, cridant i aixecant les mans. «Gairebé tocava el sostre», riu. «Hauríeu d’haver-ho vist. M’era igual la feina, m’era igual tot. És un orgull brutal, brutal», diu. Les paraules, plenes d’alegria, s’atropellen les unes a les altres i es converteixen en sons. L’alegria el posseeix: tant que per uns segons ni se l’entén. Els treballadors se’l miraven atònits. «Eren quarts d’onze de la nit, però el primer que vaig dir va ser ‘tanquem. Entrem les motos i cap a casa’. El segon: ‘tanco l’empresa una setmana i me’n vaig a Senegal». Al final van acabar el servei: «Anaven entrant comandes i no volia molestar a ningú, ni als treballadors ni als clients».

Admet, a més, que els senegalesos que viuen lluny de casa «estem connectats al país pel futbol». I destaca que «el futbol és com estimar una persona. Tu vols que tot surti bé i no sempre passa, però quan passa és incomparable». A més, també remarca que el futbol ha unit Senegal: «El país estava molt dividit per temes polítics i el futbol ha reparat aquesta situació. Tots els senegalesos ens hem unit darrere l’equip de futbol. El futbol, a més de donar-nos alegria i plaer, ha unit tots els cors i els ha fet bategar al mateix ritme i amb el mateix objectiu: el país. I el líder de tot això és Mané». «Si ve algú i em diu Mané li regalo una pizza, crec», riu. Els seus ulls espurnegen en pronunciar el nom del ‘10’ de Senegal i també del Liverpool. «Som veïns. Jo soc del sud, com ell. El meu poble està a cinquanta quilòmetres del seu», reivindica. «Ha fet més pel seu poble ell que el govern, construint escoles i hospitals on no hi havia ni llum ni aigua. L’estima tothom, sense excepció: fins i tot els imams el posen d’exemple».

«Si avui pogués parlar amb ell», apunta, «li diria ‘moltíssimes gràcies’. Déu ens l’ha enviat perquè el món ens vegi i sàpiga que també existim». «I li diria que si pot parlar amb el president de Senegal li recordi que facin el favor d’arreglar la carretera que passa pel poble d’en Sadio i pel meu per anar a una província veïna, i que encara és de sorra. A aquesta carretera nova li hauríem de donar el seu nom, Sadio Mané». De moment, Bouba Biaye s’està plantejant fer una pizza en honor seu.