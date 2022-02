«Mantenint la flama de la cultura popular des de 1989», es pot llegir al seu web. Costa mantenir la flama?

(Àlex Sarrado) És molt difícil tirar endavant. És una cosa voluntària, altruista, demana moltes hores... i al final depens de les ganes de la gent de fer coses. Llavors tot això queda aturat el 2020 per la pandèmia. Nosaltres movíem força gent, la gent estava activa, i de cop tot s’atura. I fins avui. No podem fer correfocs i ens hem reinventat, aprenent a fer millor, per exemple, castells de focs, però molts pobles no volen això, volen correfocs, i no se n’han pogut fer.

Quin és l’últim correfoc que han fet?

(Dídac Ortiz) Correfoc, correfoc, no n’hem fet cap ni el 2020 ni el 2021. Els últims deurien ser a Sant Antoni i a Castell d’Aro el setembre de 2019. I ja en fa dos anys i mig. Hem fet un espectacle estàtic i castells de focs.

Com se sobreviu tant de temps sense poder fer la seva activitat? La gent s’ha desmobilitzat?

(Dídac) És molt complicat. En un castell de focs, a més, no pots moure les 30 o 40 persones que col·laboren en un correfoc. Fas servir un altre tipus de pirotècnia, treballes en un lloc molt limitat, i allà com a molt només hi pots tenir cinc persones.

(Àlex) Estem movent més d’un centenar d’adults i entre 30 i 40 nens en tota la colla. Després en un correfoc n’hi solen anar una quarantena. Perdre membres amb la pandèmia no n’hem perdut, però la vida canvia molt i tenim companys que ara tenen una altra disposició, han sigut pares, han canviat de feina, han anat a viure a un altre lloc...

El primer correfoc que facin després de tant de temps, com serà?

(Àlex) En tenim moltes ganes de fer-ne! Però aquí s’hi sumaran moltes coses. Per exemple, la por que pugui tenir la part contractant en clau pandèmia. Un correfoc és molt ordenat, per a nosaltres, però vist des de fora pot semblar un descontrol, ara gent aquí, ara gent allà, i això pot fer que la part contractant pugui tenir por, no vulgui aglomeracions de gent encara que es puguin fer correfocs.

(Dídac) A vegades pensem què ens trobarem quan puguem tornar a fer un correfoc. Vindrà la gent? I tindrà ganes el públic de participar-hi després de tant temps sense?

Aquesta nit recuperen a La Mirona la nit del tió. No se’ls farà estrany fer-lo cagar un 11 de febrer?

(Dídac) Recordo el 17 de desembre que érem a La Mirona on actuava l’Orquestra Di-Versiones i després la següent festa ja era la nostra. I ho comentàvem amb en Quim (Marcé) que havíem xutat la pilota però no sabíem si entraria. Les restriccions es van aprovar un o dos dies abans. Ens vam quedar a les portes, però està bé poder-ho celebrar ara.

Què els atrau del foc?

(Àlex) A mi de petit m’agradaven molt els petards, i només els podia tirar per Sant Joan. A Batxillerat un company em va proposar entrar a la colla i em va motivar. Als Diables he fet una colla d’amics, tinc festa, cultura popular, foc... tot allò que buscava.

(Dídac) A mi em va convèncer el mateix amic. Vaig entrar i vaig veure que m’agradava molt aquest món. Sé que aquí dins he anat aprenent, estic còmode fora de la zona de confort, he fet molts amics... és una manera de desconnectar del dia a dia en un ambient molt sa.