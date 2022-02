L’amor i el desamor marquen la trajectòria musical de Gerard Garriga (Olot, 1998), un dels nous referents de l’emergent escena urbana de les comarques gironines que, després de debutar en llarg l’any passat amb el disc Estar bé estar malament, ara estrena el 2022 llançant I si la ruptura forma part de la relació?, un tema en el qual reflexiona, amb certa dosi de malenconia, sobre els dubtes que genera aquest sentiment universal que és l’amor.

Tot inici té un final?

Més aviat, a la cançó el que expresso és que la relació no té final, perquè de la manera que sigui, serà per sempre. Encara que finalitzi el rol de parella, la història continua, sigui de manera amorosa o amistosa. No importa el temps que passi, perquè mai es tanca del tot el cercle.

Quina experiència el va inspirar per aquest nou senzill?

Totes les meves cançons estan basades en l’amor o, com en aquest cas, en el desamor. El fet de tornar a quedar amb aquella persona amb qui ho vas deixar, tornar-la a veure i tornar-hi a parlar fa que al final acabis pensant en tot allò que hauria pogut passar i que, tal vegada, mai es farà realitat. Al mig de la cançó s’hi poden escoltar uns cors que volen ser com un pont entre la meva veu i la de l’altra persona. Aquí és quan canto «i qui ho havia de dir, ens hem tornat a trobar». I sí, jo vaig viure aquest retrobament.

Tot i semblar una cançó trista, la lletra també amaga un missatge positiu...

És molt trista perquè la vaig començar a escriure en el moment en què s’havia produït la ruptura amb la persona a la qual dedico la cançó. Però entremig vaig viure precisament aquest retrobament i per això la lletra va canviar. Podria dir que el tema neix d’una incertesa total, però al final es tanca una mica el conte.

Existeix «l’amor de la nostra vida»?

Crec que pot ser que existeixi. Moltes persones acabaran la seva vida sense haver conegut a aquesta persona. Altres diran que l’amor de la seva vida el van conèixer amb 18 anys. Hi ha qui el troba i hi ha qui no. Des de la meva perspectiva, podria dir que sí que he trobat l’amor de la meva vida. Però és obvi que aquesta perspectiva pot canviar atès que sempre es pot conèixer gent nova i connectar molt més.

Però sovint la societat sembla que només consideri amor aquell que es pot tenir amb una altra persona. Què hi ha de l’amor que ens dona el nostre entorn?

Sí, precisament l’altre dia vaig escriure al meu perfil de Twitter que cada dia em sento més estimat. És un amor que també s’ha de valorar i molt, perquè quan caus, és el que t’aguanta. Ara he anat trobant una estabilitat amorosa, tan pel que fa a l’amistat com en la parella.

Està bé estar malament és el títol del seu primer disc. La tristesa és bona?

Tota la meva trajectòria musical està influenciada per una història d’amor, una ruptura i aquest retrobament del qual parlo en el darrer senzill. L’Albert Alves (Sangaku), amb qui vaig fer el disc, també va patir un desamor una mica amarg. Per aquest motiu vam decidir treure un àlbum una mica conceptual. La idea que volíem transmetre és que es necessari deixar-se caure per després poder tornar a pujar. Cal acceptar la tristesa del desamor per després poder ser feliç.

Amb aquest projecte explora noves perspectives dins la música urbana...

Busco diferenciar una mica la meva proposta. He escoltat molt de trap i les meves bases molt sovint ho han estat també. Però busco més la base, perquè el trap en si va néixer en un entorn de drogues i un ambient en els quals jo no em sento identificat. Per exemple, aquest últim tema té molt poques coses de trap.

La música urbana amb segell gironí té un prometedor futur per davant?

Ho crec i ho confirmo. Formo part d’un col·lectiu que està començant a treure coses amb qualitat. L’escena gironina pot arribar a créixer molt aquest any perquè hi ha projectes molt ambiciosos que estan començant a despuntar.

Quins plans té per aquest nou any?

Estic treballant en diverses coses i veient cap a on aniran. El que està clar és que hi haurà nova música i amb més qualitat que mai. M’estic posant molt seriosament amb la masterització i la producció i fins i vull que els videoclips estiguin ben elaborats. De moment no tinc concerts previstos. Vull preparar alguna cosa nova i començar a concretar actuacions.