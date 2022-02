Naomi Campbell i la seva petita de nou mesos protagonitzen la portada de març de l’edició britànica de ‘Vogue’. La ‘top’ que va regnar en els 90 i que encara continua «treballant amb noies de 18» gràcies a la seva «pell increïblement impecable, els seus cabells sensacionals» i el seu «cos polit més enllà del creïble» és als 51 anys una mare primerenca que no es cansa de parlar dels assoliments del seu nadó. «Tinc sort que a la meva petita li encanta viatjar com a mi, sense somiquejar en l’enlairament o l’aterratge», explica en el reportatge a la periodista Sarah Harris. «És una nena molt bona: dorm molt bé, gairebé mai plora i em diuen que és molt desperta per a la seva edat. Acaba de començar a saludar, cosa que és divertida. Riu molt. Gairebé està començant a parlar», afirma. I afegeix: «Crec que podria caminar abans de gatejar. I ja té sis dents». És nena model, digna d’una mare supermodel.

View this post on Instagram A post shared by British Vogue (@britishvogue) El nom, una incògnita Campbell explica en el reportatge, amb fotografies d'Steven Meisel, que ser mare a l’edat de 50 anys és «el millor que he fet». I tot i que continua sense revelar el nom que li ha posat a la nena, per primera vegada ha explicat que «no va ser adoptada». View this post on Instagram A post shared by Naomi Campbell (@naomi) A les pàgines, la model se sincera sobre el seu desig de tenir un fill des de fa molt temps. «Sempre vaig saber que algun dia seria mare, i és l’alegria més gran que mai podria imaginar. Tinc sort de tenir-la i ho sé», diu. Ara, afirma, té una nova visió «completament desinteressada» respecte a la maternitat i també explica que per a ella la diferència d’edat de 50 anys entre ella i la seva filla no és cap problema, i fins i tot admet que està animant les seves amigues grans a tenir nadons. «Els dic a totes, feu-ho! Sense dubtar!», diu.