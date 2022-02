L’escriptora, periodista i filòloga Blanca Busquets presenta avui a l’Espai 22 (19h) la novel·la «Constel·lacions» (Proa), una història familiar que se centra en els silencis i secrets d’una família catalana amenaçada per ETA. No és la història del seu pare, Josep Maria Busquets, però sí que hi fa una fidel reproducció del que ell va viure entre els anys 60 i 70 quan vivia a Pamplona, on hi tenia una fàbrica.

Quin paper hi juguen les estrelles a «Constel·lacions»?

El paper de les estrelles al llibre és cabdal. Són el lligam entre tots els membres d’una família que protagonitzen la història. Fan una trobada familiar perquè l’avi fa 100 anys, en Cinto, i a ell, durant la Guerra Civil, un company li havia ensenyat a identificar-les. A partir d’aquí, ho va ensenyar també a fills, néts i besnéts. En aquest sentit, és el fil conductor.

A vostè també l’apassionen les estrelles?

Sí, m’agrada molt aquest món. Jo no en sabia gens i per escriure aquest llibre vaig demanar informació a un company de la ràdio, l’Emili Capella, que havia estat president de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell. Em va fer unes quantes màsterclass d’estrelles.

Ha explicat que el detonant del llibre va ser quan va regalar «Patria», de Fernando Aramburu, al seu pare. Per què li va regalar?

Jo ja estava començant a dibuixar i perfilar el meu llibre. El personatge de pes era l’avi Cinto, perquè parla de la Guerra Civil i de la Lleva del Biberó, el que encara no sabia era tot el tema referent a ETA. Patria l’havia llegit jo primer, sempre havia estat intrigada per aquests temes de terrorisme. Pensi que quan vam marxar de Pamplona, on el meu pare era enginyer tèxtil, per tornar a Barcelona jo tenia 11 anys. Recordo que l’explicació que va donar a la família va ser que volien imposar-li uns criteris de direcció contraris als seus. Al meu pare sempre li agrada manar, però que pensés deixar la feina així...

Vostè sospitava que hi havia un altre motiu?

No, no, m’ho vaig empassar com l’aigua el motiu que ens va donar. Sí que a vegades parlava que estaríem millor a Barcelona, que la cosa s’estava posant lletja pel tema d’ETA... Com que sabia que allò ho havia viscut, tot i que ignorava que era el motiu real de la marxa, li vaig regalar Patria. El llibre explica molt bé com estava dividida la societat basca, què feien els uns i què feien els altres. Vaig pensar que li agradaria.

I va arribar la sorpresa.

Quan va acabar-lo ens va dir, «així a mi em quedaven sis mesos de vida». «Com que et quedaven sis mesos de vida?», vam respondre. I llavors ens ho va començar a explicar tot. A partir del llibre havia calculat molt bé el temps que passava entre que enviaven la primer a carta, la segona, i que et clavessin un tret pel clatell. Ens ho va explicar tot. Com a filla em vaig quedar en xoc però com a novel·lista vaig dir-me que allò era un personatge. Que ho sentia per l’avi Cinto, però la Guerra Civil quedava més difuminada a l’obra.

Però al final el protagonista de «Constel·lacions no és el seu pare.

Jo ja tenia algunes coses perfilades del protagonista, que canviés de feina, que acabés fent d’editor, com va acabar fent el meu pare, i el que he fet ha sigut dibuixar més o menys el que li va passar a ell amb alguns canvis. Per exemple, el meu pare abans de rebre res d’ETA, va tenir un avís de la Guàrdia Civil, que li va dir que agafés i marxés perquè havien trobat el seu nom en una llista que havien confiscat a un detingut. En canvi al llibre l’avís de la Guàrdia Civil arriba al final.

Què recorda d’aquella infantesa a Pamplona? Eren feliços?

Jo suposo que ho érem. Jo era una nena i era feliç. No tenia cap problema. Vaig anar a parar allà a una escola de monges francesa, l’única on es i estic supercontenta perquè tota la primària la vaig fer en francès. Això sí, abans de tornar a Barcelona, a casa em van dir que m’arranqués a córrer si mai algú em deia que pugés amb ell a un cotxe. També un dia anant amb una amiga, havíem anat a comprar llibres, ens va esclatar una bomba al costat i totes dues ens vam quedar blanques. ETA havia posat una bomba a casa del governador. Aquell estiu vam marxar d’allà.

Li ha agradat «Constel·lacions» al seu pare?

Li ha agradat molt. Va ser el primer corrector. Li vaig demanar si li semblava bé que ho publiqués i si era versemblant. Em va dir que li havia agradat més que el que acabava de publicar aleshores, El crit.