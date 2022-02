Marisa Pérez (Girona, 1966) és, des de la seva estrena, l‘encarregada de reclutar els millors participants de «Saber y ganar», el mític concurs de RTVE conduït per Jordi Hurtado que avui dijous celebra, amb una emissió especial en la franja de prime time, els seus 25 anys de vida.

Quines aptituds fan falta per ser concursant de Saber y ganar?

Es tracta de saber una mica de tot, més que ser un especialista en un tema concret. Acostumo a dir que la gent que té més aptituds és la que té una base científica i un interès per les humanitats. Per exemple, llicenciats en matemàtiques que són cinèfils i grans lectors. Aquest perfil té molts punts. La veritat és que en aquest concurs també predomina molt el cinema i tenir coneixements sobre pel·lícules clàssiques i modernes, és important. Alguna pregunta cau sempre, segur.

Rebent una mitjana de 200 sol·licituds al mes, quins filtres aplica?

Primer els faig un test personal que em dona una mica la idea de la seva personalitat. I pel diàleg que hi mantinc puc saber si és una persona més callada o tímida o bé és oberta i simpàtica que acabarà tenint un bon feedback, que és una qualitat que en Jordi agraeix molt. Evidentment, tampoc tothom ha de ser un «magnífico», de la mateixa manera que no tots els alumnes han de treure excel·lent. Hi ha d’haver de tot. Per alguns, només el fet de poder participar, ja és tota una fita.

En algun moment ha tingut problemes per trobar concursants aptes?

Hi ha hagut èpoques en les quals sí. En seleccionava, però sabia gairebé amb tota seguretat que no sortiria cap «magnífico». Durant la crisi, el 2008, rebíem moltes sol·licituds de gent que no tenia la talla. Semblava que qualsevol s’atrevia a escriure’ns . De fet, alguns d’ells em confessaven que estaven a l’atur.

I ha detectat autèntics genis només amb el test previ?

Sí, sens dubte. Ja des de l’any 1997, hi ha gent que al fer-los el test veig clar que poden arribar a ser «magníficos». Als inicis del concurs recordo que a un candidat li vaig demanar que em cités obres d’un famós autor rus, i me’n va dir deu, algunes de les quals jo ni tan sols tenia apuntades. I després, recentment, també he trobat persones que passen el test previ amb una gran facilitat, sense requerir cap mena de pista. També és veritat que alguna vegada, en comptades ocasions, he descobert algú que m’ha sorprès.

Hi ha un criteri de paritat a l’hora de seleccionar als candidats?

Sí. No totes les sol·licituds que arriben acaben amb entrevista. Però entre els qui han passat el cribratge, sí que intento que hi hagi homes i dones de forma paritària, encara que a vegades les circumstàncies no ho permeten. També em fixo molt en el fet que hi hagi gent de diferents comunitats i, pel que fa al nivell cultural, intento barrejar una mica.

Com va arribar a la televisió?

En sortir de COU vaig començar a treballar a l’autoescola Claret de Girona, mentre cursava els estudis de relacions laborals. Amb vint-i-pocs anys, vaig fer un viatge a Nova York que em va fer canviar la visió de què volia fer a la meva vida. Vaig tenir la sort d’entrar al departament de recursos humans del Comitè Olímpic dels Jocs de Barcelona (COB). La meva tasca era escollir els voluntaris de la seu de Banyoles. Un cop finalitzats els jocs, a través d’un diari, vaig trobar feina a la productora. Ells buscaven una secretaria de direcció amb idiomes. Primer vaig col·laborar amb La vida es juego i després amb Valor y coraje, dos concursos conduïts per Constantino Romero. Després de presentar diversos projectes, va arribar Saber y Ganar, que vam estrenar el 1997.

Per què els concursos de cultura general enganxen tant als espectadors?

Són programes que creen molta fidelitat. El boom d’aquests concursos va arribar amb Saber y ganar. Abans n’hi havia hagut d’altres, com el Cifras y letras, però durant molt de temps la graella televisiva va estar buida d’aquests concursos. Una mica, la clau és que ens posem a prova, ja sigui si estem sols al sofà de casa, com si estem amb la família, la parella o els amics. Tots sabem coses i gairebé tothom podria passar un dia per Saber y ganar.

Diuen que per Jordi Hurtado el temps no passa... Entre l’equip fan broma sobre aquesta llegenda tan popular?

No fem tanta broma com des de fora (riu). No ho evitem, però a vegades és una broma que també el cansa. Ara estem en un moment festiu que tot s’accepta. Tot i això, ell mateix diu que si veiem imatges de com era al principi, ha canviat molt. El que sí que diem és que en Jordi ens inspira, perquè nosaltres també anem fent anys, però no estem tan malament.