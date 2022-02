Joan García Oliver, ministre anarquista de la CNT durant la guerra del 1936-1939, va ser un personatge enigmàtic que va fer unes memòries («L’eco dels passos») que es convertiren en un referent de la història de Catalunya. L’historiador Xavier Diez, «gironí sobrevingut» segons es defineix, edita «Nosaltres, els sense nom», el mític text traduït per primera vegada al català.

Pistoler, ministre, amic de Macià. Qui va ser realment Joan Garcia Oliver?

Tot això i molt més. Un personatge fascinant. Essencialment, un individu carismàtic, hàbil, intel·ligent, amb caràcter de líder, que es revolta contra la injustícia, que acaba lliurant múltiples batalles que, indefectiblement, acaba perdent.

Segons les seves memòries, com era la Catalunya del seu temps?

Era una Catalunya profundament desigual, pobra, precària, injusta, on els infants començaven a treballar a les fàbriques i tallers cap als deu anys.

Oliver parla a l’inici del llibre de dues veritats, la bella que no podria existir sense la lletja.

García Oliver fa coses lletges, com qualsevol altre, i oculta bona part dels actes violents en què participa. Mai confessa explícitament cap crim. I la veritat lletja és que sovint no hi ha altre remei que respondre a la violència amb violència.

Què vol dir néixer en una família obrera d’aquells anys?

Una mena de condemna a la pobresa, la precarietat i la humiliació. Treballar dotze hores mentre ets infant i adolescent. Ser explotat. Ser reclutat per anar a guerres colonials. Una mena de calvari.

La presó el va acabar de formar?

La presó Model de Barcelona es va denominar popularment com a «La Universitat del Carrer Entença». Bona part de la iniciació política de la major part de líders anarcosindicalistes, literalment es va formar allà. Garcia Oliver hi entra als disset anys.

Després de ser a la presó arriba a ministre de Justícia, una paradoxa?

Efectivament, una d’aquestes paradoxes de la història. Arriba a ser ministre per una d’aquestes caramboles polítiques que requerien un govern d’unitat antifeixista en plena Guerra Civil, durant la tardor de 1936. Un cop allà acaba demostrant que és un hàbil polític.

Vostè creu que es va veure davant d’un problema, la guerra o la revolució?

Durant la República, les condicions dels treballadors no va millorar. Sense revolució immediata, en l’aquí i en l’ara, quin sentit té lluitar en una guerra que, en cas de victòria implicaria la mateixa societat desigual i injusta que el mes anterior a la revolució?

Què va significar l’exili a Mèxic per a ell?

Per descomptat, un sentiment de decepció, un desencís i desgast moral que explica les batusses internes dins de l’exili, i concretament, l’atomització del moviment anarquista.

La vida d’Oliver s’aparta de la idea que la societat catalana és pacífica i pactista.

Allò del pactisme i del pacifisme és una invenció de Vicens Vives, un jove gironí benestant que quan va esclatar la revolució va viure, entre la sorpresa i l’estupor, que la seva classe social podia ser prescindible.

La revolucions s’han esgotat?

Jo no seria tan categòric. Les revolucions són inherents a l’evolució humana. Qualsevol societat viu tensions diverses que es poden expressar de múltiples maneres, i que, si no troben sortida, poden derivar vers moviments revolucionaris, encara que no siguin en les formes i els sentits amb què el marxisme ens ha entabanat.