Qui va dir que el millor amic de l'home és el gos? La cosa canvia en una finca de Losar de la Vera, a Extremadura, on hi viu un toro brau que sembla tan obedient com una mascota. El va trobar fa poc més de sis anys el jove ramader Luis Juanela, qui va criar el toro com si fos un animal de companyia. Parlem d'‘Elegante’, un vedell que va ser abandonat per la seva mare quan va néixer. "Vaig salvar la cria d'una mort segura, el vaig alletar a mà amb biberons", diu en Luis. Avui, 'Elegante' és un brau de 500 quilos amb el qual manté una entranyable amistat.

Tot i que una altra de les grans passions de Juanela és jugar-se la vida davant d'ells, però ‘Elegante’, en les distàncies curtes és un més de la família. "Els ramaders estimem molt als animals, però hi ha persones que intenten vendre el contrari. Compartim un vincle extraordinari: Li encanta que el gratin, passejar, fer-se fotos amb els nens i la gent, que li donin menjar…", explica. Els mitjans de comunicació s'han fet ressò d'aquest simpàtic toro apreciat pels més petits i el lloc on pastura s'ha convertit en una espècie de santuari al qual peregrinen cada setmana desenes de persones per tocar-lo, jugar amb ell. "Li tinc afecte. El meu toro és la meva mascota", destaca.