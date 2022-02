La passarel·la <strong>080 Barcelona Fashion</strong>, que se celebrarà del 5 al 8 d’abril al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba), ha fet pública la llista dels participants que componen el cartell de la pròxima edició, formada per 22 dissenyadors i marques.

Els seleccionats per sortir a les desfilades són:

Antonio Marcial, Avec Studio, Avellaneda, Custo Barcelona, EIko Ai, Eñaut, Escorpion, Is Coming, KM by Lange, Lebor Gabala, Lola Casademunt by Maite, Menchén Tomas, Paloma Wool, Reveligion, Simorra, The Artelier, The Label Edition, The (Real) Garcia, Tíscar Espadas, Txell Miras, Victor Von Schwarz i Yolancris.

El certamen es tornarà a celebrar –per quarta vegada– de manera digital, un format pel qual l’organització ha apostat des de l’inici de la pandèmia i que ja vam poder veure en l’edició anterior, que es va gravar a l’Espai XC d’Esplugues de Llobregat. Tot i que les novetats d’aquest any inclouen un esdeveniment d’obertura presencial, les desfilades i altres continguts es retransmetran a través del canal 080 TV.

Es presentaran les noves col·leccions i propostes creatives dels dissenyadors, seleccionats pel seu talent, creativitat, autenticitat i caràcter únic. Tot això en un espai també molt especial, l’emblemàtic Macba. Aquest edifici, situat al barri del Raval de Barcelona, ofereix un destacat joc arquitectònic. Rampes i finestrals per on desfilaran ben aviat models vestides amb les millors propostes de la moda.