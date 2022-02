Les xifres parlen per si soles: 85.000 desapareguts a Mèxic en els darrers anys. En ple segle XXl una mitjana de 23 joves per dia són segrestats pel narcotràfic. La periodista i escriptora Lolita Bosch (Barcelona, 1970), que durant una llarga temporada va ser veïna del municipi empordanès d’Albons, se centra al seu llibre «Agafeu-me a mi» (Edicions 62) en un cas real per denunciar una qüestió de candent actualitat: els desapareguts a Mèxic i la lluita de les famílies per recuperar-los.

Diu que el problema dels desapareguts a Mèxic és una cosa que costa entendre. M’ho explica?

A Europa, en general, no hi ha un problema de desaparició forçada. No a la vista. Per tant, costa molt entendre que algú s’emporti algú. Fins i tot el segrest aquí és poc comú. Però la desaparició forçada, sense cap més explicació, sembla inconcebible.

No hi ha resposta institucional. Corrupció?

L’absència de l’estat pel que fa a la desaparició forçada és estructural. No només té a veure amb la corrupció i amb el fet que les autoritats de molts nivells estiguin vinculades amb criminals de molts nivells. També té a veure que poques autoritats, per no dir cap, poden negar-se al narco. És massa arriscat.

Què és el que la porta a escriure sobre aquest tema?

De cor, sóc mexicana. Com diu Chavela Vargas: les mexicanes naixem on ens dóna la nostra rechingada gana. A part, entenc que l’accés a la veu pública és una responsabilitat social i res em sembla tan urgent com la justícia a Mèxic.

Quin és el deute de Catalunya amb Mèxic?

Històric, és inqüestionable. Mèxic va ser casa de l’exili català. L’Orfeó Català de la Ciutat de Mèxic adquireix ple sentit amb els exiliats de la República. Com va dir Juan Ramón Giménez: Espanya se’n va anar d’Espanya. Bé, doncs principalment se’n va anar a Mèxic. Mèxic va acollir la Generalitat de Catalunya i l’últim president a l’exili va jurar el càrrec a la Ciutat de Mèxic.

Què és el que comporta que algú desaparegui?

A Mèxic molts desapareguts són vius. Venuts, explotats, tancats, usats com a esclaus pel narcotràfic, perduts a presons a les quals no tenim accés.

L’escriptura, diu, és part de la solució. Roberto Bolaño ja parlava d’això a la seva novel·la «2666».

Continuarem parlant fins que tinguem la sensació que comença un camí de justícia. Bolaño estimava Mèxic i entenia les tragèdies de moltes altres societats llatinoamericanes. Però sobretot entenc que entenia allò que la literatura pot fer pel món.

Es té la idea que l’esclavitud és del segle passat.

No! Avui hi ha 27 milions d’esclaus i 400 milions de persones estan en situació de semiesclavatge. Mai no s’havien aconseguit xifres així. Mai. De fet, Catalunya continua negant el seu terrible passat esclavista. Però això és encara més injust si succeeix a aquesta època de sobre informació. I així i tot, així i tot... no volem saber qui cus la nostra roba, ni quantes dones es venen a les carreteres de Girona.

El narcotràfic és una salvatjada, però es venen samarretes de Pablo Escobar com si fos un ídol.

És que el mercat també és una salvatjada. I el narcotràfic se sustenta precisament per aquestes lleis econòmiques. No té gens d’interès ideològic darrere.

Per a les famílies, és millor morir o desaparèixer?

És millor viure.