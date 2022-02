El famós creador de continguts Ibai Llanos ha anunciat a les seves xarxes socials que és a Girona, on aquest divendres soparà al Celler de Can Roca. Llanos farà un directe a Twitch a partir de les 21 hores per mostrar la seva experiència al prestigiós restaurant gironí.

Esta noche tendré el honor de cenar en el que ha sido considerado mejor restaurante del mundo en estos últimos años.



