Enrique Bunbury acaba de confirmar a través de les xarxes socials que es retira dels escenaris pels problemes de coll que arrossega des de fa diversos anys. El cantant aragonès i exlíder de la banda Héroes del Silencio, de 54 anys, tenia preocupats els fans des de feia diverses setmanes. Per aquesta raó, finalment ha anunciat la decisió de baixar dels escenaris quan acabi la gira que té en marxa pels Estats Units i amb què té previst aterrar a Espanya. Ha arribat el moment de dir adéu. «Des de fa uns anys arrossego un malestar que m'ha costat molt localitzar i comprendre», comença el comunicat que ha fet públic en les últimes hores.

«He pres la decisió, molt meditada i conscient, d'abandonar la meva activitat interpretativa, en els concerts i 'tours'. Els concerts que queden pendents d'aquí a setembre del 2022 als Estats Units i Espanya seran els últims que faré», explica en un comunicat en què narra tots els problemes amb la veu que ha patit des de la seva gira 'Mutaciones', el 2015 i el 2016. Cal recordar que Bunbury forma part del cartell del Vive Latino que se celebrarà a Saragossa els pròxims 2 i 3 de setembre i que suposarà el comiat dels escenaris aragonesos d'un dels seus artistes espanyols més internacionals.

Sabia que havia d'arribar

«El que m'ha passat en aquesta gira mexicana corrobora tot el contrari i confirma, i avança, una decisió que sabia que estava a prop. Des del moment que surto de casa meva i comencen viatges i xous, un compendi de símptomes i dolors m'acompanyen des del matí fins al moment de pujar al xou. He sentit diferents noms i diagnòstics. La realitat és que el meu coll es tanca i s'irrita, i les meves vies respiratòries dificulten el més lleu exercici i l'execució del meu treball», explica.

El futur

A partir d'ara, malgrat això, l'artista deixa oberta la porta a continuar oferint el seu art als seguidors. «S'obren davant meu una infinitat de possibilitats, en què la part creativa, és a dir, compondre cançons, gravar discos, pintar i escriure llibres de poesia, forma part dels meus objectius. Tinc l'edat per fer aquest canvi important en la meva vida i el suport de la meva família i 'management'». «En aquests 35 anys he pujat als millors escenaris del món i a alguns dels pitjors, he actuat davant de 25 persones i de 250 mil i, en la majoria, he tingut la fortuna de gaudir d'una època en què no es veien ni mascaretes ni mòbils. Gràcies sinceres!», escriu el músic abans d'acomiadar-se, apel·lant a la seva relació amb el públic que fins ara l'ha acompanyat: «Espero que el que els pugui oferir a partir d'ara els continuï interessant mínimament. Ha sigut un gran viatge. Gràcies a tots».