El jutjat penal número 11 de Barcelona ha absolt el raper Morad i un altre acusat d'haver intentat robar en un domicili del barri del Putxet de Barcelona l'any 2018. No veu acreditat que intentessin obrir el portal d'una finca amb un tornavís i amenacessin de mort un veí. La fiscalia demanava dos anys i mig de presó per a ells. La magistrada constata una «falta absoluta de proves de càrrec» respecte al delicte de robatori amb força en grau de temptativa i també diu que costa reconèixer algú en les imatges aportades, que són massa poc nítides. Els dos acusats van negar els fets durant la vista.

Morad, a preguntes del seu advocat, va negar-ho tot, assegurant que no va tenir cap incident amb ningú. «No tenia cap necessitat», ha afirmat. En la mateixa línia es va pronunciar l'altre acusat, apuntant que estava «a casa amb la mare». La fiscalia els demana un any i mig de presó per intent de robatori amb força en casa habitada i un any més per amenaces no condicionals a cadascun dels acusats. Les defenses, per contra, en demanen l'absolució en considerar que no hi ha proves «concloents» que acreditessin els fets i la seva autoria.