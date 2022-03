Quentin Tarantino ha anunciat per activa i passiva que es retiraria després de fer 10 pel·lícules i actualment està en la número nou, per la qual cosa qualsevol que sigui el seu pròxim projecte probablement serà l’últim com a director. «Vull dir, les últimes pel·lícules de la majoria dels directors són fotudament pèssimes», va dir recentment a ‘Pure Cinema Podcast’ i va reflexionar: «Potser no hauria de fer cap altra pel·lícula perquè podria ser molt feliç si deixés caure el micròfon».