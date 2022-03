Victoria Federica s’obre pas com a ‘superinfluencer’ internacional de moda a les xarxes socials, com així ho demostren els més de 120 mil seguidors que acumula a Instagram. En aquesta mateixa plataforma és on la filla de la infanta Elena i Jaime de Marichalar –de qui ha heretat la seva passió pel món ‘fashion’– ha compartit una última foto molt sorprenent. Ni més ni menys que un ‘selfie’ amb Rihanna.

Va coincidir amb la cantant de Barbados a la primera fila de la <strong>desfilada de Dior</strong>, celebrada durant la Setmana de la Moda de París. Un esdeveniment al qual acudeixen els màxims referents en estil i on va tenir la sort no només de trobar-se amb l'artista, sinó també d'asseure's al seu costat. A la cita també van acudir, entre altres famoses, l'actriu Anya Taylor-Joy o la model Elle Macpherson. La instantània que immortalitza el moment ve acompanyada del text «París, quantes ganes tenia de tu». La publicació ha aixecat molt enrenou, i el perfil de la jove no ha tardat a omplir-se de comentaris. Molts apunten a la gran diferència de 'looks' de totes dues. Victoria anava vestida amb dolços tons rosats mentre que Rihanna trencava amb un agosarat conjunt de puntes i transparències en negre, amb el qual destacava el seu embaràs. Un notable contrast que fa encara més curiosa la trobada entre les dues. No obstant la pluralitat de gustos és més que ben rebuda en llocs com la desfilada de Dior. La marca va presentar sobre la passarel·la les seves pròpies apostes per a les pròximes temporades, amb 'looks' que, per primera vegada, integren la tecnologia als seus vestits per adaptar-los a temperatures extremes. Propostes de la mà de la dissenyadora italiana Maria Grazia Chiuri, que aposta per incorporar els teixits de sempre en siluetes del futur, tal com indica el nom de la col·lecció 'Una nova era'. Colors grisos, cotilles inflables i amb forma d'armilla salvavides, vestits de reixeta negres, maxicinturons de pell, maxifaldilles prisades i botes militars. Tot per convertir les models en modernes guerreres.