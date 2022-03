'Levitating', un dels temes de major èxit de Dua Lipa, del seu àlbum de 2020 'Future Nostalgia', ha tornat a ser objecte d'una acusació oficial de plagi, aquesta vegada de la cançó de 1979 'Wiggle And Giggle All Night', la mateixa que Miguel Bosé va adaptar el 1980 per crear el seu famós 'Don Diablo'. La setmana passada l'artista britànica, de 26 anys, ja va ser acusada de plagi per part d'una banda anomenada Artikal Sound System, que sosté que la cantant britànica d'origen albanokosovar els va copiar la melodia del tema 'Live Your Life', una cançó de reggae que el grup va publicar el 2017. El grup ha fet constar la denúncia davant un tribunal de Los Ángeles. Aquesta semblança entre les dues composicions, i la de Bosé, s'apreciaria notablement en les seves respectives tornades.

Segons ha informat Billboard, la demanda ha estat registrada en un tribunal federal de Manhattan i en ella els compositors L. Russell Brown i Sandy Linzer denuncien que la seva melodia original ha estat «duplicada» en la citada cançó de l'artista.

So «retro»

En el cas de Linzer i Brown, aquests al·leguen que la mateixa Dua Lipa va reconèixer en entrevistes que per l'elaboració del seu últim àlbum, 'Future Nostalgia' (2020), que inclou la polèmica cançó, «s'havia inspirat en èpoques passades» per aconseguir un so «retro». Estimen que el plagi es fa evident en la «melodia característica» amb la qual arrenca 'Levitating', una secció que es repeteix diverses vegades i que, segons la seva opinió, va contribuir al fet que es convertís en un èxit en la plataforma TikTok, que hauria ajudat al fet que el tema escalés fins al cim dels rànquings d'èxits musicals a escala mundial. El tema va arribar al número dos de la llista nord-americana Billboard Hot 100, on es va convertir en la cançó interpretada per una cantant que més temps va passar en el top 10, i només a Spotify ha estat reproduïda més de 450 milions de vegades.

Demanda a Warner Music

La demanda de Linzer i Brown cita també com a demandats a la discogràfica Warner Music i al raper DaBaby, que va participar en la primera versió del tall, abans que aquest realitzés uns comentaris homòfobs en un concert que van portar a Dua Lipa a deslligar-se públicament i artísticament d'ell amb un nou enregistrament.

El tema ja va ser adaptat per Miguel Bosé el 1980, per crear el seu famós 'Don Diablo'. La diferència és que el músic espanyol va pagar en el seu moment pels drets d'autor de la cançó per poder versionar-la, cosa que pel que sembla no hauria fet Dua Lipa.

De moment, no existeix cap resolució judicial i l'artista britànica no ha fet encara declaracions sobre aquest tema.

Què es considera plagi?

Encara que en realitat no existeixi una llei concreta que estableixi els mínims per definir un treball musical com «plagiat», si en una melodia hi ha més de set compassos seguits que es repeteixen, l'obra comença a estar sota sospita. El nom d'una de les dones més influents del pop internacional actual, sembla no ser capaç de deslliurar-se de la polèmica. Fa tan sols un any va haver de deslligar-se públicament i artísticament del raper DaBaby, amb qui va col·laborar precisament en la cançó 'Levitating', després que aquest compartís durant un concert a Miami una sèrie de comentaris homòfobs i sexistes. «Als quals s'han presentat avui aquí sense sida o altres d'aquestes malalties de transmissió sexual que fan que et moris en dues o tres setmanes, poseu el vostre telèfon enlaire amb la llanterna encesa», va dir. A més, va demanar encendre la llum del mòbil per «les noies que el cony els fa olor d'aigua» i «els nois que no llepen polles en els aparcaments».

Declaracions totalment fora de lloc a les quals Dua Lipa, igual que altres músics, va respondre rotundament: «Estic sorpresa i horroritzada pels comentaris de DaBaby. Sincerament, no reconec a la persona amb la qual he estat treballant. Sé que els meus fans saben que el meu cor està amb ells i que secundo 100% a la comunitat LGTBQI+. Necessitem unir-nos per lluitar contra l'estigma i la ignorància relacionada amb el VIH/SIDA». De moment, l'artista no ha eliminat la cançó amb el raper, i 'Levitating' continua fent molt soroll.