Iñaki Urdangarin va trencar aquest dilluns a la nit el seu silenci a 'El partidazo' de la cadena COPE per parlar sobre com se sent després de sortir de presó, en llibertat condicional, després de la seva condemna per corrupció pel cas Nóos. «La presó és dura, molt dura, per les condicions i circumstàncies en què vaig entrar», va confessar en un discurs en què va reiterar que no volia mirar cap al passat. «Ara m'enfronto al que m'espera lliure i sol. Prefereixo que la presó hagi quedat enrere, és una etapa de la meva vida que l'he tancat amb un comportament molt bo, prefereixo mirar cap endavant. La meva vida és normal, no tinc problemes psicològics en aquest sentit», va remarcar. El cunyat del Rei va lamentar el tracte que li van dispensar els mitjans de comunicació durant el seu judici. «Vaig patir un linxament mediàtic important i recuperar l'equilibri del qual es va dir és molt difícil», va confessar.

L'exduc de Palma va deixar clar que fa «una vida normal a Vitòria». «No m'amago. No sóc una persona d'exposar-me gaire i tinc les meves rutines», va afirmar, abans d'insinuar que vol tornar al món de l'esport. «He pagat les coses que m'han passat amb un preu important. He complert una pena que considero que ha sigut més que suficient i vull una oportunitat per tornar a començar i reinventar-me», va recordar. «Vull aportar valor en el qual pugui treballar i tornar a enfocar la meva vida. Posaré tota la meva energia en això. Continuo formant-me per tenir un nou rumb professional, tornar a l'esport o la gestió d'empreses i el 'coaching'. Vull una oportunitat en què pugui aportar rendiment», va afegir l'històric jugador del FC Barcelona i de la selecció espanyola d'handbol en una entrevista en què el presentador li va arribar a comentar que no el veia «còmode» durant les respostes. Urdangarin està fent pràctiques al FC Barcelona. «Treure'm el títol nacional d'entrenador d'handbol era un tema nostàlgic. Vaig començar quan estava privat de llibertat i em faltaven les pràctiques. Vaig parlar amb el club a través d'Enric Masip i, com sempre, el president Laporta ha tingut una excel·lent relació amb mi i amb qualsevol llegenda del club o jugador que necessiti res. Sempre ha sigut una persona molt generosa. Li estic agraït», va assenyalar. De fet, va estar present en la celebració pel 50è aniversari de la secció, en què juga el seu fill Pablo. «Acostar-te al Palau, tornar a trepitjar aquell parquet, feia molt temps que no ho feia, vaig sentir emocions molt llunyanes, tornen a aparèixer, et trobes amb un fill que està en la mateixa situació que tu en aquella època. Estic molt orgullós del que està fent Pablo. N'estic orgullós independentment d'on arribi», va destacar.