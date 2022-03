L'artista australiana Lil Bo Weep, també coneguda com Winona Brooks, ha mort aquest dissabte als 22 anys, tal com ha comunicat el seu pare a les xarxes socials.

Mentre alguns mitjans han apuntat que la rapera es va treure la vida després de "lluitar durament contra els seus dimonis", el seu progenitor ha publicat un escrit al costat d'una sèrie de fotos: "Hem perdut la batalla per la vida de la meva filla contra la depressió, el trauma, l'estrès posttraumàtic i l'addicció a les drogues, contra la qual hem estat lluitant des que la vam recuperar, trencada, dels Estats Units a través de la repatriació d'emergència".

"Va lluitar durament contra els seus dimonis, i tots ho vam fer al seu costat recollint els trossos trencats una vegada i una altra, però no va poder lluitar més i la vam perdre", s'ha lamentat i ha afegit: "Com el seu pare, estic orgullós d'ella més enllà del que les paraules poden transmetre, ja que és la meva heroïna, la meva filla i la meva millor amiga a la qual estimo tant. Ara ja no pateix i l'univers ha recuperat al seu àngel".

La jove, amb més de 120.000 seguidors a YouTube, va llançar la seva primera cançó el 2015 a través de SoundCloud, i actualment comptava amb 230.000 oients mensuals a Spotify, i un total de 12 milions de reproduccions del seu tema 'Not Ok But It's Ok'.