Aquest dijous ha arrencat a Ifema la 75a edició de la passarel·la madrilenya –Mercedes-Benz Fashion Week Madrid– en la qual una de les models, la Samy, debuta. Els nervis eren evidents, però no només per desfilar per a grans firmes, la model era l’única ucraïnesa de l’esdeveniment i, malgrat les brillantors i grans dissenys, la seva ment està amb la seva «família i amb el seu país».

«Som una gran família i han aconseguit fugir als països limítrofs, però els meus avis, per edat, han preferit quedar-se a Ucraïna», ha explicat aquest dijous moments abans de desfilar per a Pedro del Hierro. La model, de 17 anys, fa nmés un mes i mig que resideix a Barcelona, on va decidir provar sort en la moda amb l’agència Francino Models. «La meva família no té previst traslladar-se a Espanya. Estan rebent ajuda i prefereixen quedar-se a Romania o Polònia», ha assenyalat sense parar de fregar-se les mans al recordar la situació, malgrat que no ha perdut el contacte amb ells durant tots aquests dies. «Sé que estan bé», diu la Samy i això la consola. Mitges homenatge a Ucraïna Esvelta, rossa amb ulls blaus, amb trets encara adolescents, la Samy també ha desfilat per a Ágatha Ruiz de la Prada, per a la qual ha obert la desfilada lluint unes mitges amb els colors de la bandera d’Ucraïna. «Estic molt sorpresa i agraïda pel recolzament que estic rebent. Tothom s’ha bolcat amb mi», relata la model, que també ha desfilat per a Pertegaz i Ynés Suelves. La Samy agraeix la feina de tots els països i institucions que estan prestant ajuda a Ucraïna en aquests moments. I demana i confia que «la guerra acabi ja» i deixi de causar dolor i mort als seus compatriotes.