Barack Obama exercirà un nou rol en la seva carrera postpolítica. L’expresident presentarà una docusèrie per a Netflix anomenada ‘Our great national parks’ (’Els nostres grans parcs nacionals’).

La sèrie, que s’estrena a Netflix el 13 d’abril, viatjarà des de la badia de Monterrey, Califòrnia, fins al parc nacional Tsavo de Kenya, el parc nacional Gunung Leuser d’Indonèsia i la Patagònia xilena, entre altres llocs, durant la seva primera temporada.

A l’estil que caracteritza Obama, el documental també tindrà un component educatiu i interactiu. Segons ha informat ‘The Hollywood Reporter’, el paper d’Obama en la sèrie serà principalment com a narrador, similar a d’altres espais sobre la naturalesa com ‘Planet Earth’ i ‘Blue Planet’, però en aquest cas, se’l podrà veure exercint de presentador en una platja.

Higher Ground Productions, la productora de continguts audiovisuals fundada per Barack i Michelle Obama, va firmar un costós acord de col·laboració amb Netflix el 2018, no obstant, per primera vegada, l’expresident apareixerà en pantalla en un programa que ell mateix produeix.

‘Els nostres grans parcs nacionals’ es va anunciar com a part de la llista de desenvolupament de Higher Ground fa un any, tot i que no hi havia indicis en aquell moment que Obana estigués involucrat més enllà del seu paper com a productor executiu.

Els Obama i Higher Ground també van firmar un acord de ‘podcast’ amb Spotify el 2019. Com a part d’aquest acord, l’expresident va copresentar una sèrie de ‘podcasts’ amb la llegenda del rock Bruce Springsteen l’any passat.