La vida de Fernando Simón continua sent ara molt semblant a la que portava abans de l'arribada de la covid, fa dos anys. Més atrafegada ja que la pandèmia amb prou feines dona treva i com que continua sent director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries participa en les reunions setmanals de seguiment del coronavirus amb Pedro Sánchez i en els Consells Interterritorials de Salut amb les autonomies. Però les seves jornades ja no són tan extenses com durant la primera onada, quan arribava al Ministeri de Sanitat a les 7.30 del matí i marxava a les 12.30 de la nit.

El Ministeri de Sanitat va decidir 'jubilar-lo' de l'exposició als mitjans quan el virus ja no causava estralls tan greus, gràcies a l'avenç de la vacunació, i ell ha agraït poder concentrar-se en la seva tasca sense estar enmig del xoc polític, mediàtic i social; tal com publica El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.