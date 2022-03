Jordi Panyella va presentar dilluns a Girona «Causa general», de ben explícit subtítol: «La repressió de l’estat espanyol contra el moviment per la independència de Catalunya». Segons el seu recompte, hi ha 2.562 catalans represaliats i 1.066 de bastonejats durant el referèndum.

Entre uns i altres, 3.628 exactament. Quina precisió comptant, no?

Hi ha un recompte d’Òmnium, i en té un altre Alerta Solidària. Jo anava arxivant els casos que m’arribaven, fos quina fos la via, anar sumant. Pel que fa als 1.066, és la xifra de certificats mèdics aixecats l’1-O, que va donar la Generalitat.

Òmnium, Generalitat, denúncies privades... No semblen fons gaire objectives.

Vist l‘abast del que va passar, la xifra de 1.066 me la crec. Va haver-hi molts bastons i pilotes de goma.

3.628 són molts o són pocs?

El drama és que no són tots.

A sobre?

No, perquè hi ha una repressió silenciosa, de gent que no vol aixecar el dit. Al llibre parlo amb els mestres de Sant Andreu de la Barca, però em van demanar que no sortís el seu nom. Per la follia que hi ha al món de les xarxes. És un llibre acabat però inacabable. Entre altres coses, perquè la repressió continua.

Si jo rebo una multa, em comptarà com a represaliat?

I tant. El sol fet d’estar inclòs en un informe, ja el condiciona. Per tant, és una víctima.

I si és una multa d’Hisenda, però dic que és per ser independentista, també cola?

És molt difícil de demostrar, però a segones quines persones compromeses, Hisenda es mira amb més mal ull. Això m’han dit, i a mi no m’estranyaria.

Tocar la butxaca també és dolorós.

La repressió econòmica és la que preocupa a molta gent, com per exemple l’Artur Mas, que se’n lamentava.

Un drama.

Va dir que no havien previst la repressió econòmica. Déu n’hi do. Això és desconcertant, si vas a l’embat contra un estat potent, has de preveure tots els escenaris, no fotem.

Bé, el mateix Puigdemont ha reconegut que no tenien res preparat.

És evident que l’estratègia ha fallat. La primera part de l’estratègia era molt bona: portar el país fins a un punt i la gent hi era. Però no s’havia previst com saltar el riu.

Els 3.628 es podrien considerar, per tant, estafats?

Tenen dret a sentir-se molt maltractats per l’estat.

I estafats pels líders catalans?

Estem parlant de gent que ho ha donat tot per un ideal. Però entenen la dificultat de tot plegat. Crec que més que estafats, es van sentir desconcertats. I encara ho estan.

De què ha servit el que van viure?

Ha suposat un gran pas endavant del moviment independentista, que s’ha demostrat a si mateix que hi és. Ara sap que és potent i pot anar fent coses. Ara bé, no em pregunti com, això que ho respongui que s’hi posi al davant.

Què pensaven que faria, Espanya?

No es va mesurar la potència de l’estat, els catalans tenim la tendència a subestimar tot el que hi ha més enllà de l’Ebre. I no. És un estat potent, molt dur i més ben considerat a Europa del que ens pensàvem. Ja ho hem après.

Per mantenir un pols a un estat s’ha de tenir molta força?

La represàlia que Espanya ha fet amb Catalunya no es justifica des de cap punt de vista, perquè, per més que s’ha tensat la corda, no s’ha causat cap dany objectiu a l’estat. Ni un sol centímetre de terra catalana ha deixat de ser espanyola, ningú ha trencat el passaport espanyol i s’ha fet el català, i ningú no ha deixat de pagar a la Hisenda espanyola.

Parlant de represaliats, Clara Ponsatí es preguntava l’altre dia si estem disposats a suportar víctimes mortals per la independència. Vostè què en pensa?

El moviment independentista de Catalunya ha valgut la pena precisament perquè ha sigut cent per cent pacífic i democràtic. Jo entenc que aquest moviment és així que va la pena. Ni va a disparar contra ningú ni espera ser disparat. O això es resol per la via democràtica o no té sentit. El que passa és que la Ponsatí dispara així, ella mateixa és una metralladora.