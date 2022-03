Angela Dobrowolski, exdona del productor català Josep Maria Mainat, està fugada després que els Mossos d’Esquadra es presentessin al seu domicili dilluns a la tarda. Va ser la seva actual parella, que era dins la casa, que la va avisar perquè no hi anés, ja que anaven a detenir-la.

El motiu de la detenció de Dobrowolski és el trencament de l’ordre d’allunyament i prohibició de comunicar-se amb el seu exmarit i els seus fills. Un correu electrònic i uns missatges de WhatsApp van fer que Mainat denunciés la seva exdona.

Intent d’assassinat

Angela Dobrowolski va ser detinguda el juny del 2020 després de trobar indicis que va intentar matar Mainat, diabètic, subministrant-li insulina mentre dormia, fet que li va provocar un coma.

Els Mossos van concloure que Dobrowolski havia planejat l’assassinat de Mainat després que ella accedís al compte de correu del seu marit i descobrís que li estava preparant els papers del divorci. Al testament de Mainat s’especificava que si el matrimoni es divorciava o estava en tràmits, ella quedaria exclosa de l’herència. Per la policia, aquest fet va desencadenar el pla criminal de la dona.

Des del 10 de gener d’aquest 2022 estan formalment divorciats i, mentre Dobrowolski estigui pendent de sentència, té retirada la pàtria potestat dels seus fills, de 10 i 6 anys.

Tornar a la presó

L’exdona de Mainat va anar a la presó durant sis mesos per trencar una primera ordre d’allunyament. Reconeix que ho va fer per abraçar els seus fills. A l’espera del judici per intent d’assassinat, assegura que no ha vulnerat cap decisió judicial: «La meva parella i la meva millor amiga han vist el meu patiment, han sentit els meus plors a la nit des de fa gairebé dos anys. A la meva amiga ja li han suspès el compte de Twitter perquè de vegades se li escalfa la boca i no ha sigut la primera vegada que contacta amb el meu exmarit. La meva parella va creure que podria millorar la meva situació i va contactar amb ell per ‘e-mail’», explicava Angela Dobrowolski a ‘La Vanguardia’.

Dobrowolski sap que si és detinguda, gairebé amb total seguretat, acabarà tancada en una cel·la durant, com a mínim, els pròxims mesos.

Malgrat que el seu advocat insisteix que acudeixi de manera voluntària a comissaria i expliqui la seva versió dels fets, ella no creu en la justícia i tria la fuga abans que la probabilitat de tornar a la presó: «Si fos detinguda no presentaria resistència, com mai he fet. Intentaria acabar amb la meva vida. Espero no arribar a això, però la gent no sap què és allò. Ho repeteixo: prefereixo treure’m la vida, així de terrible és la presó. A més, trio estar escapada perquè he perdut els meus fills, la meva carrera, la meva llar, la meva reputació i el meu honor en temps rècord. Ja no tinc res a perdre», afirmava a ‘La Vanguardia’.