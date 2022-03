Ibai Llanos, un dels 'streamers' més famosos del país, ha revelat un problema de salut que poques persones coneixien. El youtuber i presentador d'esports electrònics basc ha explicat en un directe de Twitch que pateix una ceguesa parcial d'un 70% al seu ull esquerre.

Torneig de 'Call of Duty'

És un problema visual que porta arrossegant durant anys, però no va ser fins fa uns mesos quan es va atrevir a explicar-ho públicament. Aquest cap de setmana, després d'un torneig de 'Call of Duty' amb diversos 'streamers', tornava a parlar del tema, ja que es va veure obligat a donar explicacions pel seu problema de visió després que li recriminessin des del seu xat no veure alguns dels detalls del joc.

Infecció d'herpes

La primera vegada que en va parlar, fa uns mesos, va dir en un directe: «Jo no veia res d'un ull. Llavors, clar, jo deia, bé, el típic, 'això és per culpa de la pantalla', que molts ho haureu pensat, 'Jo estic cec, necessito ulleres...'». Però després d'acudir a l'oculista i comprovar que tenia la vista perfecta, es va espantar: «Si tu no veus bé d'un ull, però la vista la tens perfecta, significa que estàs perdent la vista probablement per una cosa que tens al cervell o per un problema que pots tenir en un altre lloc, és una moguda. És una moguda no veure d'un ull i que no sigui un problema ocular», afegia l''streamer'.

Després dels resultats de l'oculista, va decidir realitzar-se proves i va ser llavors quan va descobrir que el motiu d'aquesta pèrdua de visió es devia a «una infecció d'herpes» que va tenir quan era un nen. «Si tu passes l'herpes pot ser que tinguis algun efecte secundari i pel que sembla, l'efecte secundari que jo he tingut quan m'he fet més gran ha sigut que he perdut el 70% de la vista de l'ull esquerre», va explicar Llanos en el directe.