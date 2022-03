Arriba a llibreries «Benvolguda», de l’escriptora i periodista catalana Empar Moliner, una reflexió sobre el pas del temps, la menopausa i l’anomenada «crisi dels cinquanta». La novel·la ha rebut el XLII Premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes. Dimarts vinent, 22 de març, l’autora presentarà el llibre en un acte que tindrà lloc a les 19 h a la Llibreria 22 de Girona.

Què és la crisi dels 50?

No sé si existeix. He llegit molts llibres que en parlen i m'han semblat tots massa amables. T'expliquen que et vindrà la regla, però no que un dia se n'anirà i que el teu cos ja no serà el mateix.

S’evita el tema?

Quan a la pel·lícula El graduat, Elain Robinson (que fa el paper de dona madura) se li apareix al noi, vestida de lleopard, disposada a tot, ja s'ha posat el lubricant? Suposo que sí. A la pel·lícula no surt, és clar. Les petites misèries del sexe als cinquanta no en surten. És que és normal, són lletges. De vegades no, és clar.

Moltes coses que ningú explica.

La crisi sexual és un tema. Pot passar que a la vida ja no li agradis a ningú, i ha de ser desconcertant, i també pot passar que ja ningú t'agradi a tu. I això s'ha dit? A la part masculina, sí. Però no a la femenina.

Deia Woody Allen: «guarda una mica de bogeria per a la menopausa».

La caiguda d’estrògens combinada amb la miopia fa sentir unes ales lleugeres de libèl·lula, volant pel món! I és veritat, és la barreja de totes les coses físiques que et passen.

El personatge diu que encara pot ser una bona oferta. En quina posició us col·loca la menopausa en el mercat?

És veritat que tothom pensa: totes som una bona oferta. Per fora, si més no. La qüestió a la novel·la és què passa per dins i el que vol el personatge. Pot perdonar el seu pare i comprendre que el seu marit ha d'escampar la llavor en altres horts.

I vostè com se sent?

Jo crec que tinc una síndrome de Stendhal permanent. Amb la vacuna, vaig anar a posar-me la dosis amb gent més jove, i allà vaig pensar: hòstia, que macos són tots. I em vaig dir: això és una més dels estratagemes del meu cervell, m’està dient que tots són guapos perquè jo no pensi que jo no ho sóc. El meu cervell em fa putades tota l’estona. Però són putades divertides, així que les accepto.

El personatge parla del desamor. Vostè va patir desamor?

No. Tinc una cuirassa per la qual no em podria enamorar de qui no m’estimés. Sóc així.

El seu personatge no s’empodera.

Jo no puc fer personatges guanyadors i encara menys si són dones. Jo ja sé que a les novel·les el personatge femení ha de sortir amb la seva, ha de superar els traumes i empoderar-se, però a mi no em surt. M'agraden els personatges que s'ho passen una mica pitjor.

El llibre es va emportar el Llull amb un guardó de 60.000 euros...

Aquest premi literari fa que molta gent, tenint en compte qui eren els membres del jurat, diguin bé, doncs el vull. El jurat era molt bo.

Durant un temps se la va titllar d’agitadora política juntament amb Pilar Rahola...

Doncs ni idea, ni me’n vaig assabentar. És normal, és clar, però tant de bo es pogués separar autor de l’obra, de bo i de dolent. Moltes vegades es parla de mi sobre «aquesta que va cremar la Constitució».

Ho tornaria a fer?

El dia que vaig cremar la Constitució a TV3 la meva intenció era fer un acudit gràfic. La constitució diu que tot ciutadà té dret a un habitatge digne, i això vol dir un habitatge amb energia. Si hi ha famílies que no tenen llum, caldrà il·luminar-les amb qualsevol llibre que tinguin, igual la Constitució. I sí, tornaria a cremar la Constitució si calgués.