Rocío Carrasco s'asseurà al banc dels acusats com a presumpta autora d'un «delicte d'impagament de pensions i contra els drets i deures familiars». Així ho ha ordenat la jutge Verónica Carabantes en la interlocutòria d'obertura de judici oral contra Carrasco, dictada el 10 de març i a la qual ha tingut accés CAS OBERT, el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Aquesta decisió tanca la investigació sobre si Carrasco va pagar o no la pensió del seu fill. La jutge rebutja sobreseure el cas i ordena que se celebri el judici contra ella. En la interlocutòria, la magistrada veu «indicis de criminalitat» en la seva actuació, obligada a pagar una pensió de 200 euros mensuals al seu fill David des d'una sentència emesa per un altre jutjat el febrer del 2018.

TESTIMONIS

La vista oral contra Rocío Carrasco tindrà lloc al jutjat Penal de Madrid que correspongui per torn. Com a testimonis contra Carrasco hauran de declarar el seu exmarit Antonio David Flores i el fill de tots dos, David Flores Carrasco. L'acusació particular demana, a més, que declari Olga Moreno, exparella del pare i que ha cuidat durant anys el jove. La fiscalia demana que Rocío Carrasco sigui condemnada a 18 mesos de multa amb una quota diària de 20 euros per un delicte d'abandó de família. Reclama que la dona pagui 8.200 euros per les 40 mensualitats que no ha pagat de pensió al seu fill. El fiscal també demana que Carrasco aboni les «quantitats corresponents» de l'assegurança mèdica del seu fill, que pateix una malaltia genètica i a les quals la seva mare tampoc hauria fet front, segons l'acusació.

UN ANY DE PRESÓ

Per la seva banda, l'acusació particular, que exerceixen el seu fill David i el seu exmarit Antonio David Flores, demanen que Carrasco sigui condemnada a un any de presó i al pagament de 15.000 euros per un delicte d'impagament de pensions. La jutge Carabantes, titular del número 3 d'Alcobendas (Madrid) ordena, a més, en la seva interlocutòria d'obertura de judici que Rocío Carrasco «presti fiança en quantitat de 6.000 euros per assegurar-se les responsabilitats pecuniàries que poguessin imposar-se-li». Si Carrasco no paga aquesta quantitat, la jutge explica que «se li embargaran béns en prou quantitat per assegurar la suma assenyalada».