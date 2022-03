El Jutjat de Violència sobre la Dona número 2 de Las Palmas de Gran Canària ha dictat sentència per condemnar l'exboxejador Poli Díaz a dos anys de presó per maltractament habitual a la seva parella i per lesions en l'àmbit familiar mentre residien en un domicili del barri de Zárate, a la capital. La sentència declara com provats els fets esdevinguts l'estiu del 2021 quan l'exboxejador va ser detingut per maltractar la seva parella en aquell moment.

I en relació amb això interposa per a Díaz 24 mesos de presó, 16 per un delicte de maltractament habitual i vuit mesos de presó per un delicte de lesions en l'àmbit familiar, així com la privació de tinença d'armes i la prohibició d'aproximar-se a menys de 500 metres de la víctima, del seu domicili, lloc de treball o qualsevol altre lloc. Finalment, també haurà d'indemnitzar la víctima amb 3.210 euros per perjudici moral, així com per les lesions causades.