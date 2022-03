Fundada el 1993, la marca de luxe creada pels artistes Viktor Horsting i Rolf Snoeren és una de les més famoses del món de l’alta costura i barreja avantguardisme, art i disseny. La firma presentarà la primera desfilada mundial de la seva línia<strong> Viktor&Rolf Mariage</strong>, dedicada exclusivament a les núvies, en el qual mostrarà les creacions de la temporada primavera/estiu 2023 al costat d’una cuidada selecció de peces icòniques de les seves col·leccions d’alta costura i de vestits de la línia ‘Mariage’.

La presentació d’aquesta línia ‘bridal’ serà durant la Barcelona Bridal Night, la nit de gala del saló Barcelona Bridal Fashion Week que es ratifica, un any més, com a referent mundial de moda nupcial. La desfilada –la primera que la firma realitza a Espanya– tindrà lloc el dimecres 20 d’abril al Centre d’Investigacions i Activitats Artístiques Xavier Corberó d’Esplugues de Llobregat.

Innovació i transgressió

Viktor Horsting i Rolf Snoeren (1969, Països Baixos) es van conèixer a principis dels 90 durant els seus estudis a l’Acadèmia d’Art i Disseny d’Arnhem, on van entaular una amistat que va desembocar en la creació de la seva marca. Com a artistes de la moda, el duo holandès destaca no només per la seva capacitat d’innovació i transgressió, sinó també perquè combinen moda, art i filosofia.

El seu debut en el món de la moda nupcial es remunta a 2017, quan van presentar la seva primera col·lecció dedicada a les núvies: una exploració dels elements icònics de Viktor&Rolf inspirats en les influències de l’alta costura clàssica, amb un enfocament modern i glamurós. Anteriorment, el ‘bridalwear’ ja era present en les col·leccions de la ‘maison’ que va firmar el vestit de núvia de la princesa Mable d’Orange-Nassau. «Sempre ens ha fascinat el vestit de núvia perquè és com una història, un petit univers en si mateix. És una icona d’un dels moments més meravellosos de la vida», han afirmat Horsting i Snoeren.

Alta costura i surrealisme

Per a la desfilada de la Barcelona Bridal Night, Viktor&Rolf estan preparant una presentació inspirada en les influències de l’alta costura amb un toc surrealista i característic de la marca, que dona com a resultat una visió audaç de la seva atractiva gamma nupcial de dissenys escultòrics i romàntics, complementada amb peces d’alta costura d’avantguarda i altres de dotades de grans i lleugers volums que reflecteixen la perspectiva dels dissenyadors, sempre a la recerca dels límits de la transformació.