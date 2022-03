Aquest cap de setmana, la polifacètica artista gironina Jedet i la seva parella van protagonitzar una polèmica pel seu comportament durant una desfilada de moda. Qui va ser una de les protagonistes de la sèrie ‘Veneno’ va ser suposadament expulsada per la seva negativa a seguir les mesures contra la covid-19.

Segons el programa ‘Socialité’, Jedet va anar a la desfilada sense mascareta i això va desencadenar diverses queixes per part dels altres assistents. Després de les advertencies, l’actriu va continuar negant-se a posar-se-la i, en un gest que alguns han qualificat de «desafiador», li va treure la mascareta a la seva parella, qui sí que la portava tapant-li el nas i la boca.

Després d’això, els organitzadors de l’esdeveniment haurien decidit expulsar Jedet i el seu xicot de la desfilada i van haver d’abandonar el recinte per la porta del darrere.

Jedet: «Ningú m’ha expulsat»

Per la seva banda, Jedet ha explicat a través de les seves xarxes socials la seva versió dels fets. Assegura que no la van fer fora, sinó que va ser ella qui va decidir anar-se’n.

«Quan esclato és per algun motiu», ha dit, i ha argumentat que la raó per la qual no es va voler posar la mascareta, malgrat les peticions de l’organització, va ser que «altres persones no la portaven». A això es va afegir que una de les treballadores li va demanar que se la posés amb «molt males formes» i «sense educació». Després d’aquestes «faltes de respecte», hauria decidit anar-se’n: «Me’n vaig anar, vaig clavar un cop de porta i vaig pirar. Ningú m’ha expulsat d’enlloc», ha assegurat.