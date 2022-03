Estem a occident ben informats del que està passant?

El que coneixeu a Europa és informació falsa, només la que ve d’Ucraïna. Enlloc surt el que ha passat els darrers vuit anys a la zona del Donbass. La guerra va començar allà el 2014, quan Ucraïna bombardejava la meva ciutat i altres zones del Donbass. Cosa que no apareixia mai a la premsa europea.

Quina situació va viure?

L’any 2014 el govern de Kiev va enviar armes i avions al Donbass, per bombardejar-nos, perquè allà la gent no estava d’acord amb el cop d’estat del Maidan. Hem parlat sempre rus, i ens volien obligar a oblidar la nostra llengua i que parléssim i escrivíssim ucraïnès.

Una situació quasi de guerra civil.

És que ho era. A Kiev canviaven els noms dels carrers per posar-hi el nom de feixistes que van col·laborar amb els nazis. Nosaltres això no ho podíem admetre, ja que durant la segona guerra mundial els nazis van matar 27 milions de soviètics. Ucraïna està a favor d’aquesta gent, i al Donbass mai no ho permetrem.

Per què creu que aquí no s’explica el que passa a les zones russes d’Ucraïna?

Rebutjo que del Donbass se’n digui zona russa, som ucraïnesos. No sé per què s’oculta la veritat, potser perquè l’OTAN necessita la zona per posar-hi bases. A ningú ha importat el que passava allà els darrers vuit anys, quan l’exèrcit ucraïnès hi ha matat més de 14.000 persones, entre ells, mig miler de nens. Ni als europeus ni als americans els ha interessat.

Expliqui el que vulgui, aquí.

Fins i tot bloquejaven els comptes corrents de la gent, per dificultar-nos la vida. De tot això ningú deia res, fins que ara en Putin ha fet fora del Donbass tots els feixistes. La gent havia de viure als soterranis per por als bombardejos d’Ucraïna. Ara s’ha acabat. La meva sogra dóna gràcies a Déu que Russia ens ha ajudat, no pensa baixar mai més al soterrani.

Zelenski ens enganya?

D’en Zelenski quasi no en vull ni parlar. És mentider, fals. Abans de les eleccions va dir que acabaria amb la guerra civil al Donbass, i quan va ser president es va oblidar de tot. La gent d’aquí li és igual, només vol agafar el territori. Un president ha de tenir paraula, això és una merda de president.

Defensa l’actuació de Putin?

A Rússia tothom dona suport a Putin, i la gent del Donbass també. Abans d’atacar, en Putin va permetre que les dones i els nens marxessin cap a Rússia. Per això vaig venir a Sotxi. Però una vegada en Putin ha fet fora els feixistes del Donbass, a poc a poc la gent va tornant.

Ara moren ucraïnesos innocents.

Em fa llàstima tota la gent que mor o que s’ha de refugiar. Però quan Ucraïna matava nens al Donbass ningú se’n preocupava, no sortia enlloc. És clar que no m’agrada que ningú mori, però si el president d’Ucraïna s’asseu a parlar i compleix els acords, això s’aturaria. Però no vol. Europa ha d’obligar Zelenski a asseure’s a parlar. En lloc d’això, el que fa l’OTAN i els EUA és proporcionar armes a Ucraïna perquè un germà mati l’altre.

Pateixen les sancions que occident està imposant a Rússia?

Jo no noto res, i els meus veïns tampoc no es queixen. Rússia és força autosuficient. Les sancions fan mal, però Rússia té de tot. A més és una arma de doble tall, les sancions també faran mal als europeus. La gent només està preocupada per la guerra, volen que tot es tranquil·litzi. La gent està totalment a favor de Putin.

Com creu que acabarà tot plegat?

Putin no s’aturarà fins a fer fora els feixistes ucraïnesos, que roben violen i maten. Fins i tot fan desfilades amb torxes com els nazis als anys trenta. Això Rússia no ho permetrà, perquè aquí cada família va perdre algú lluitant contra es nazis. Els que van matar tanta gent a Donbass s’han d’asseure davant d’un tribunal.

Com veu el futur?

M’agradaria que acabés aviat i amb un president ucraïnès adequat, que compleixi les promeses i que procuri pel seu país, no pels diners que li portin els americans i els europeus.