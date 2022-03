Cayetano Rivera ha viatjat amb diversos voluntaris a la frontera d’Ucraïna amb Polònia. Segons ‘La Gaceta de Salamanca’, el germà de Francisco Rivera va viatjar diumenge passat amb avió cap a Polònia, després de participar en una corrida benèfica a Salamanca, per, un cop allà, traslladar-se per carretera fins a la frontera ucraïnesa i poder ajudar els refugiats.

De manera paral·lela, des de Madrid van sortir diversos autobusos carregats d’aliments i medicines, així com amb un grup de professionals format per metges i psicòlegs que miren d’atendre allà tothom que ho necessita.

L’esmentat mitjà assegura que aquesta altruista acció l’ha costejat únicament el marit d’Eva González, que té la intenció de tornar a Espanya amb el màxim nombre possible d’ucraïnesos, sent la seva prioritat protegir els nens i treure’ls d’allà al més aviat possible.

Fa una setmana que el seu col·lega, el torero Sebastián Castella també va decidir anar-se’n de voluntari a la frontera de Polònia amb Ucraïna per ajudar «totes les persones que ho necessitin» a arribar als camps de refugiats «o on faci falta».

Així ho va explicar el francès a través d’un vídeo que va compartir en el seu compte d’Instagram, en què deia que, després de veure durant aquests dies les «terribles» imatges que arriben de la guerra, va prendre la decisió d’agafar el seu cotxe i anar amb la seva nòvia, la fotògrafa Katia Sol, i uns quants amics a donar un cop de mà.

«Hem comprat medicines, begudes i menjar. I el que farem aquests dies és portar gent de la frontera als camps de refugiats», va assegurar Castella.