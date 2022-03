La gala dels premis Oscar 2022 ha quedat tacada per certs comentaris masclistes i fins i tot una agressió física. És en boca de tothom: la plantofada que Will Smith va clavar al presentador de la gala, Chris Rock, per «defensar» la seva dona, Jada Pinkett Smith, d'una broma de mal gust que Rock va pronunciar sobre l'alopècia que pateix. Una actuació que ha sigut catalogada com a «masculinitat tòxica» per part de col·lectius feministes, si bé estan d'acord que la broma va estar fora de lloc. Però l'actriu Jada Pinkett Smith no ha sigut l'única víctima d'algun comentari desafortunat per part de Rock. Penélope Cruz també va rebre. De fet, va passar tot just uns segons abans de ficar-se amb Jada.