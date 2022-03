Antonio Jesús Casimiro i José Antonio Sande, experts tots dos en educació física, han publicat «Reactívate», on ajuden a comprendre millor l’exercici físic com a eina per a l’equilibri emocional i personal

Fer esport ha passat a ser una moda?

Fer esport no és una moda, sinó una necessitat. Ara bé, perquè sigui una necessitat ha d’estar contextualitzat als gustos i necessitats de qui el practica. La bogeria per l’esport es pot convertir en bogeria i prou, quan es fa per sobre de les pròpies possibilitats i quan el fi és exclusivament estètic.

La famosa operació biquini.

Aquest és un exemple. Però també entren en aquest camp els que fan exercici per evadir-se de la realitat quotidiana.

I si es fa bé?

Quan es fa bé, l’exercici físic et fa estar bé amb tu mateix i et carrega d’energia per il·luminar la teva vida i la de la gent propera. L‘esport és com una bateria que ens carrega.

N’hi ha massa, de bojos de l’esport?

Els darrers anys s’ha incrementat la pràctica de l’esport, però no ha anat acompanyada d‘una major cultura de l’esport. L’objectiu de fer exercici no ha de ser aconseguir un cos maco, sinó estar bé. El 40% del pes del cos humà és múscul, si no els fem servir, alguna cosa ha de passar. Només ha de veure com queda un braç després d’un mes enguixat. Hem nascut per al moviment, per això els nens surten corrent a l’hora del pati.

Cada cop menys, enganxats com estan a les xarxes...

La pantalla distreu, l’exercici físic atrau. Estem en una societat competitiva que margina, on el menys dotat per a l’esport, el grassonet de la classe, es sent assetjat. Llavors, què fa? No fa esport.

Per això creix l’obesitat infantil.

Més que els índexs d’obesitat, em preocupen els d’inactivitat. És pitjor la persona prima que no es mou, que la que té alguns quilos de més però té bona condició física.

Quins adults sortiran de nens així?

Els nens d’avui estan hiperprotegits. Això, sumat a la poca educació emocional en la infància, crea adolescents que no tenen eines per fer front a l’adversitat. Per això els adolescents tenen cada dia menys tolerància a la frustració. No els eduquem per la vida sinó per aprovar assignatures.

La societat ens empeny a ser guapos, no s’hi pot lluitar.

Voler estar content amb el propi cos està bé, però quan es converteix en obsessió, apareix la malaltia. Has de trobar una activitat física que sigui plaent per tu, que no suposi patir. I que sigui adient a les teves necessitats.

O sigui, que els beneficis van més enllà de l’aspecte físic.

Després de fer exercici, un no s’enfada tant, ni a la feina ni a casa ni al carrer. Una activitat física plaent, significa pacificació. El tema és fer esport amb equilibri, que no hi hagi obsessió.

Recomana fer esport abans d’anar a treballar?

L’estona d’exercici físic abans d’anar a treballar és el moment d‘estar amb un mateix, d’omplir-se d’energia. De manera que arriba a treballar molt més tranquil. En un cos pacificat, no hi ha lloc per a l’agressivitat. Vaig entrenar durant uns anys un alcalde, i els seus regidors em deien: «què li dones?». Li donava pau, simplement nedava, i sortia de l’aigua que semblava una altra persona. En una situació bèl·lica com la que vivim, que clar que s’han de pacificar les persones. Com he dit abans, fer esport provoca estar bé amb un mateix però també amb els altres. L’esport és meditació activa.

En Putin assegura que és un gran esportista, i no sembla gaire pacífic que diguem.

Quan fas esport únicament per a satisfer el teu ego, per demostrar fortalesa, no el fas per a millorar com a persona ni per a millorar la consciència col·lectiva. L’espot no és intrínsecament educatiu, només és educatiu si es practica com a camí d’introspecció, de gaudir, de dotar de sentit les coses. En el cas de Putin, li serveix per manifestar supèrbia, poder i ego.

Esport mal entès.

Amb l’esport es pot treballar per a l’aparença, que és el que fa en Putin, o per a l’essència, el ser interior. La pràctica conscient de l’esport és la que ens ajuda a estar bé amb nosaltres mateixos.