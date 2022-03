Tom Parker, exmembre de la ‘boy band’ britanicoirlandesa The Wanted, ha mort aquest dimecres amb 33 anys a causa d’un tumor cerebral terminal, ha informat el grup en el seu compte oficial d’Instagram.

El cantant havia tornat a pujar aquest any als escenaris al costat de la banda després que fes públic el seu diagnòstic l’octubre del 2020 i se sotmetés a tractaments de químio i radioteràpia.

Parker patia un glioblastoma en estadi quatre i inoperable. El diagnòstic va arribar després de patir dues convulsions l’estiu del 2020. La primera va ser al juliol i, llavors, el van posar en llista d’espera per realitzar-li una ressonància magnètica.

Al cap de sis setmanes va arribar el segon episodi, molt més greu, quan estava de vacances amb la seva dona Kelsey Hardwick i la seva primera filla a Noruega. «Sabia que alguna cosa no anava bé, però mai hauria esperat que fos això», va explicar Parker.

«Devastats»

La resta de membres de The Wanted s’han declarat «devastats per la tràgica i prematura pèrdua» de Parker. A més, han fet saber que Parker ha mort «pacíficament el migdia d’aquest dimecres, envoltat de la seva família i els seus companys».

«Tom va ser un increïble marit per a Kelsey i pare per a Aurelia i Bodhi. Era el nostre germà, les paraules no poden expressar la sensació de pèrdua i tristesa que sentim», ha detallat el grup a Instagram.

Abans d’unir-se a The Wanted el 2009, Parker va estar entre els integrants de Take That II, banda tribut de Take That, mentre que amb el seu últim grup va publicar tres àlbums: ‘The Wanted’ (2010), ‘Battleground’ (2011) i ‘Word of Mouth’ (2013).