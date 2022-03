L’actor Paul Herman, conegut per les seves aparicions en pel·lícules com ‘Un dels nostres’ i sèries com ‘Los Soprano’, va morir aquest dimarts als 76 anys, ha informat el seu company de professió Michael Imperioli a Instagram.

«El nostre amic i col·lega Paul Herman ha mort», ha escrit Imperioli, que a la mateixa publicació l’ha definit com «un tio genial, un narrador d’històries de primera classe i un gran actor». Fins ara no ha transcendit la causa de la mort d’aquest intèrpret novaiorquès. View this post on Instagram A post shared by @realmichaelimperioli Herman (Brooklyn, 1946) també havia aparegut en altres pel·lícules famoses com «Hi havia una vegada a Amèrica» (1984), amb Robert De Niro i Joe Pesci, entre altres. Tanmateix, el seu paper més aclamat va ser el de Peter ‘Beansie’ Gaeta a «Los Soprano», una sèrie que es va popularitzar a principis del segle XXI i en què va compartir repartiment amb Imperioli. Aquí, Herman va encarnar el personatge de Beansie, un traficant de drogues molt vinculat a la família mafiosa DiMeo i que va captivar gran part del públic de ‘Los Soprano’. Herman va debutar en el món del cine el 1982 amb ‘Dear Mr. Wonderful’, un film de producció alemanya i gènere dramàtic protagonitzat per Joe Pesci. Després, va encadenar papers en la mateixa dècada amb cintes com ‘Set de poder’, ‘Cotton Club’, ‘La rosa porpra del Caire’ o ‘La última tentación de Cristo’. Així mateix, va passar per la petita pantalla, on se’l va poder veure a ‘Corrupción en Miami’, ‘Spenser, detective privado’, ‘El justiciero’ o ‘Entourage’.