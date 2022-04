El pròxim dissabte 9 d’abril al S’Agaró Hotel tindrà lloc un sopar solidari amb el poble ucraïnès. La convocatòria és a partir de 2/4 de 8 del vespre als jardins de l'hotel i després l'acte continuarà al saló de banquets. Al llarg de la nit se celebraran actuacions musicals i sortejos per recaptar fons. Tots els beneficis de la vetllada aniran destinats a l'Associació d'Ucraïnesos a Girona.

Per fer la reserva pots apuntar-te aquí, s'ha d'efectuar el pagament del 50% ara i la resta el mateix dia de l’esdeveniment a l’establiment. El preu total del menú són 100 euros per persona. Participa-hi i ajuda d'aquesta manera als ciutadans ucraïnesos en aquest moment tan difícil.

L'acte començarà a 2/4 de 8 del vespre amb la creació d'un dibuix temàtic amb la participació dels convidats. Durant la nit tindrà lloc també la projecció d'un vídeo de presentació de l'Associació del Poble Ucraïnès i al llarg del sopar s'aniran alternant les actuacions musicals. Finalment, s'ha organitzat un sorteig (el preu és de 35 euros) amb l'objectiu de recaptar quants més diners possibles per ajudar als ciutadans ucraïnesos. Els premis són diversos: tres ampolles de vi, una sessió de fotografies artístiques amb un fotògraf professional, una nit romàtica en un hotel amb spa i un pack de vi i embotits.

En l'organització del sopar hi col·laboren diverses empreses com Casa Cacao-El Celler de Can Roca, González Byass, Praliné i Nomad Wines.