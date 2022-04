Tony Gratacós va presentar divendres a la llibreria Empúries de Girona «Nadie lo sabe», novel·la on planteja una pregunta sobre la història espanyola del segle XVI: i si Juan Sebastián Elcano no va explicar tota la veritat quan va tornar de donar la primera volta al món, fa just 500 anys?

Ningú sap res sobre res?

Sovint donem per cert el que ens van ensenyar a col·legi, però en veritat, no sabem res.

La història menteix?

La història acaba sempre sortint a la llum. És cert que, com surt al llibre, l’escriuen els que tornen, però quan és mentida, no pot durar gaire temps. A la llarga, acaba despullant-se.

I si la mentida dura per sempre, tampoc no ens n’assabentarem.

Efectivament (riallada).

Només existeix una veritat?

Depèn de quin fet parlem, però penso que al final hi ha d’haver una sola veritat. O si no, estaríem vivint en móns paral·lels. Encara que hi hagi diferents versions d’un mateix fet, aquest fet va ocórrer d’una sola manera.

Com per fiar-nos del que se’ns explica sobre la guerra d’Ucraïna, no?

El que llegim als diaris no és història, són els successos d’ahir. Però un fet passi a ser història, s’ha d’analitzar, revisar, pensar i mirar amb perspectiva. Del que passi avui, no en podem fer història.

D’on li ve la fixació amb Magallanes?

Tenia un bar-restaurant i servia ginebra Magallanes, que és francesa.

Au vinga, home!

(Riu) Abans havia llegit la biografia de Magallanes escrita per Stephen Zweig, i m’havia meravellat aquella història. Més endavant vaig tenir el restaurant, i en servir el gintònic explicava una història relacionada amb cada ginebra. Amb la Magallanes, tocava la volta al món, que l’acabava de llegir. La gent em deia «que bé que ho expliques!». Havia treballat de productor a Disney Channel, sabia com desenvolupar un relat.

Què és el que li agradava tant, d’aquella aventura?

Primer, el fet d’aconseguir donar per primer cop la volta al món. Però després, la rivalitat entre el líder, Magallanes, i tota la resta de l’expedició. Que un portuguès es fiqués en un brou de cultiu castellà, i se’n sortís.

Compararia aquell viatge amb un viatge a la lluna?

Va ser més bèstia la volta al món. Almenys si vas a la lluna, saps el que et pots trobar i des de la terra saben on pares en tot moment. Al segle XVI, la gent s’embarcava i ja no hi havia manera de comunicar-se amb ells. Fer aquella volta al món va ser més difícil que arribar a la lluna. I més dur, perquè ni tan sols sabien si podrien menjar. Ni si arribarien a algun lloc.

Per aventura, la seva editant el llibre.

Ben cert. El vaig presentar a unes quantes editorials, algunes primer deien que sí, però finalment era que no. Al final vaig decidir autopublicar-lo, els lectors en van començar a fer bones crítiques, i finalment em va caure l’oportunitat del cel, en forma d’editorial Destino, que el van llegir de casualitat i em van dir de publicar amb ells. Acollonant (riu).

Què trigarà l’Institut de Nova Història a reivindicar la catalanitat de Magallanes i Elcano?

Ha, ha, això no ho podran dir.

Sí que podran, vostè no els coneix.

Miri que els de Guetaria s’enfadarien molt, eh? Al País Basc, Elcano és tan important que aquest 6 de setembre, quan farà 500 anys de l’arribada dels supervivents de l’expedició a Sanlúcar, serà festa. La meitat dels bascos encara no ho saben, ho he buscat a Internet (riallada).