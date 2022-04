Primera jornada de la programació de les emissions dels Fashion Show Films de la 29a edició de la <strong>080 Barcelona Fashion</strong>. Les propostes que s’han vist aquest dimecres, 6 d’abril, han sigut les col·leccions d’Avellaneda, KM by Lange –la dissenyadora ucraïnesa que debuta a la passarel·la catalana–, Reveligion, Escorpion, Menchén Tomàs, Custo Barcelona, The (Real) Garcia i The Label Edition, amb pel·lícules que es van gravar fa unes setmanes, al març, a l’excepcional Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba), un espai de referència dedicat a l’exposició d’art i cultura contemporània.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, ha donat la benvinguda a la nova edició de la passarel·la de moda catalana. Torrent ha destacat l’escenari escollit en aquesta ocasió, el Macba, «un edifici icònic de la capital de Catalunya, referent de la cultura i la contemporaneïtat, per presentar les 22 col·leccions d’aquesta nova edició, la quarta en format digital, en què el talent creatiu del nostre país es projecta al món de la mà de les marques participants», ha expressat. El conseller ha volgut ressaltar que el que es veurà en aquesta edició «és el resultat del treball de tot l’ecosistema productiu del sector de la moda a Catalunya, un sector que els últims anys ha demostrat la seva resiliència i capacitat d’adaptació, incorporant les noves eines tecnològiques per millorar i donant resposta als nous hàbits de consum i que, sobretot, ha adoptat un paper actiu davant el repte global de l’emergència climàtica», ha dit. Després del parlament del conseller ha arribat la projecció dels ‘fashion films’. Juan Avellaneda La primera firma que s’ha projectat, a les 18.45 hores, ha sigut la de <strong>Juan Avellaneda</strong>, que ha tornat a ser l’encarregat d’inaugurar la primera jornada de la 080. El dissenyador barceloní ha presentat la col·lecció ‘Au réveil il était midi’, amb propostes que ens traslladen a latituds tropicals, amb teixits naturals, estampats de ratlles i tons lluminosos o encesos (rosa, taronja, corall...). Tot combina amb tot, tot flueix com un estiu perfecte. <strong>KM By Lange</strong> Seguidament, la dissenyadora <strong>Kati Lanhe de KM BY LANGE</strong> ha presentat la seva nova col·lecció ‘Zemila’, que significa ‘Terra’ en ucraïnès. Zemila és, en certa manera, un ‘reset’ dels anys 90, en què els límits entre la masculinitat i la feminitat es van començar a desdibuixar. Un temps de transformació i metamorfosi. A més, ‘Terra’ representa una cosa cíclica, és el que ens dona vida i la recull, cosa que es reflecteix en la col·lecció a través dels colors dels cicles que estem vivint actualment i els que esperem tornar a viure. Totes les peces de la col·lecció són limitades, ja que estan fetes amb teixits naturals: llana, moher, cotó orgànic, lli i seda d’animals morts. Reveligion La firma Reveligion ha presentat la seva col·lecció ‘Parallel Lines’, que explora la història de la roba i desafia els cànons del passat. Recorre al volum com una forma d’expressió dinàmica i moderna, que evoca formes atrevides amb el tul, el teixit fonamental de la firma. Desafien els límits desconstruint vestits i cotilles, descobrint nous talls, frunzits, llaços i plecs, sempre amb la mirada posada en el progrés. Escorpion també ha presentat la seva col·lecció ‘The show must go on’ a la passarel·la digital. La seva proposta optimista de formes desconstruïdes uneix art, avantguarda i tradició a partir de les línies geomètriques del ‘streetwear’. L’estil que defineix la col·lecció està influït pels elements esportius de la dècada dels 90 i combina la roba i els accessoris del ‘workwear’ amb talls ‘oversize’ d’estètica urbana. Menchén Tomàs Seguidament, la dissenyadora que ha debutat en el 080 Barcelona Fashion és Olga Menchén de Menchén Tomàs, amb la seva col·lecció ‘OLD MONEY’, que s’inspira en la forma de vestir i viure de les famílies nord-americanes que han aconseguit traspassar la fortuna, la classe i l’estatus de generació en generació. De la interpretació de Menchén Tomàs neix una col·lecció que pretén unir l’elegància de les peces de vestir amb la comoditat de les peces esportives que es podrien utilitzar per un dia en un club de camp o un sopar al jardí una nit d’estiu. Vestits i faldilles midi, pantalons amples amb pinces, camises de popelín infinites, sedes, organdí i flors de tul. Blanc, blau porcellana, verd llimona, groc i, per descomptat, vermell carmí amb una estètica caracteritzada per la sofisticació i la fusió entre l’estil clàssic i el ‘vintage’. Custo Barcelona Per la seva banda, Custo Barcelona ha presentat la seva col·lecció ‘I trust me’ una proposta fonamentada en materials d’alta qualitat en estat pur o fosos amb altres però a baixa intensitat. Una nova aposta que aprofundeix en la bellesa de les formes pures, els colors vibrants, els conceptes rotunds i els detalls essencials que constitueixen un tot. D’aquesta manera, a través de ‘I trust me’, Custo construeix una nova narrativa que demostra el seu domini magistral de la combinació de colors, el patronatge i la barreja de materials. The (Real) Garcia La marca dissenyada a Barcelona The (Real) Garcia presenta una nova actitud davant els clàssics de la indumentària masculina a través de la seva col·lecció. Sense renunciar al confort, l’estètica i l’excel·lència, aconsegueix crear una selecció de ‘blazers’, sobrecamises, ‘bombers’, ‘hoodies’ i pantalons més relaxats, que recreen les icones tradicionals, de la roba de feina, la uniformitat militar i l’esport, però amb codis urbans i actuals. Tot això es tradueix en l’armari perfecte: intel·ligent i per a qualsevol ocasió. The Label Edition La primera jornada del 080 Barcelona Fashion Digital Edition ha acabat amb la col·lecció ‘Infantis anima’ de The Label Edition. Aquesta col·lecció es converteix en una oda a l’esperit infantil com a capacitat de reinventar-se i experimentar, i combina les peces segons la personalitat de cada dona, per sobre de les modes. Ressalta la innocència, la puresa, la fragilitat i l’alegria de la nena que cadascuna de nosaltres porta dins, una nena exempta de preocupacions i obligacions.