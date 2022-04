Els problemes de Morad amb la justícia no s'acaben. El famós traper de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) va ser detingut dimarts pels Mossos d'Esquadra, contra qui ha carregat en més d'una ocasió en les seves cançons, i ha passat la nit a comissaria per no presentar-se a una citació judicial per declarar per un presumpte delicte contra la seguretat viària. Segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat fonts pròximes als fets, l'artista, que ja ha quedat en llibertat amb càrrecs, havia de declarar dimarts com a acusat de conduir sense carnet.

Després de no presentar-se a la citació, el jutge va dictar una ordre de crida i cerca contra ell, i els Mossos el van detenir, tot i que no ha passat a disposició judicial fins dimecres. Aquesta no és la primera topada de Morad amb la justícia i la policia catalana, ja que el jove raper es va enfrontar recentment a un judici, del qual va ser absolt, per una acusació de robatori amb força i amenaces; i l'any passat també va ser detingut pels Mossos per saltar-se suposadament el toc de queda, amb uns amics, i agredir els agents que els van recriminar la seva actitud.