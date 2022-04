L’actriu Natalia Sánchez, arxiconeguda per interpretar Teté a ‘Los Serrano’, ha concedit una entrevista en la qual no ha sigut notícia el que ha dit, sinó com ho ha dit: en un perfecte català que ha sorprès els presents. I a les xarxes socials. L’actriu madrilenya torna a la interpretació amb ‘Los herederos de la tierra’, la nova ficció espanyola que es veurà a Netflix. Per promocionar la sèrie, Sánchez va visitar aquest dimarts el programa ‘Punts de vista’ de La 2 d’RTVE, on va concedir la seva primera entrevista en català.