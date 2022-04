Després del seu últim viatge a Londres amb el rei Felip per acudir a la missa del duc d’Edimburg, la reina Letícia torna al Regne Unit per visitar la col·lecció de pintures de Zurbarán, el pintor del Segle d’Or espanyol, a Bishop Auckland juntament amb el príncep de Gal·les, Carlos d’Anglaterra.

Demostrant una meravellosa complicitat de què presumeixen en cadascuna de les seves trobades públiques, l’hereu al tron britànic va saludar la reina Letícia amb dos petons a les galtes i un de subtil a la mà, sens dubte una de les imatges protagonistes de la visita.

Mostrant un innegable interès per l’art, Letizia va assistir a l’acte inaugural de l’Spanish Gallery de Bishop Auckland, l’única galeria del Regne Unit dedicada exclusivament a l’art, la història i la cultura d’Espanya.

Pel que fa al ‘look’, la Reina va recórrer a un dels seus colors favorits, amb el qual va aconseguir enlluernar tots els presents. Casualment, el príncep Carles també va optar per una corbata i mocador en color bordeus.

La dona del monarca es va decantar per un vestit ajustat amb el coll rodó i màniga llarga que presentava unes lleugeres muscleres i una faldilla amb vol que s’allargava fins a sota del genoll. Per al fred, Letizia va lluir un abric amb tall acampanat de Carolina Herrera, igual com el vestit. Quant als accessoris, va triar uns salons de Magrit i un ‘clutch’ de Carolina Herrera que va combinar a la perfecció amb les seves icòniques arracades de Chanel d’or blanc i diamants amb forma de ploma i el seu inseparable anell Karen Hallam.