Dins de les veus «diferents» que parlen del conflicte d’Ucraïna, arriba avui Julia Taran, russa de Sant Petesburg que viu a Barcelona des de 1998 i es mostra obertament contrària al govern del seu país.

Com viu la guerra des de la distància?

Amb molta ràbia i indignació, perquè un president autoproclamat ha començat una guerra en nom del poble rus que no l’havia elegit.

Què li expliquen la seva família i amics que continuen a Rússia?

La meva mare està aquí amb mi i els meus amics prefereixen no parlar de la guerra. Suposo que tenen por.

Pensava que es podia arribar a l’actual situació?

No, semblava massa absurd. Ara em sento culpable, perquè aquesta guerra s’estava preparant durant molts anys davant dels meus ulls i jo era tan cega que no me n’adonava.

Quin objectiu té Putin?

Crec que està obsessionat amb la idea de restablir l’antic imperi rus.

Esperava més de la resposta internacional?

Crec que en general la comunitat internacional està donant la resposta adequada. L’únic que podria millorar és aplicar unes sancions menys indiscriminades. S’ha de tenir en compte que l’oposició russa és el millor aliat per derrocar el règim de Putin, per tant, s’han d’aplicar mesures per recolzar els col·lectius opositors al govern rus, i no a l’inrevés

Algunes veus acusen Ucraïna de portar vuit anys massacrant els russos al Donbass.

Vaig viure vuit anys a Lugansk i conec la situació de primera mà. Només exposaré els fets. La primera bala al Donbass va ser disparada per un grup paramilitar rus que va travessar la frontera ucraïnesa el 12 d’abril de 2014. Així va començar la confrontació armada. Abans la confrontació era purament política i no va haver-hi vessament de sang. Tot això és fàcilment comprovable. El líder d’aquell grup paramilitar, Igor Strelkov, sempre ha sigut molt actiu a les xarxes socials. Minuts després de l’abatiment del Boeing va publicar un post vantant-se que acabaven de fer esclatar un caça ucraïnès.

Recordo aquella tragèdia.

Quan es va assabentar que es tractava d’un avió de passatgers va esborrar el missatge, però el rastre digital continua allà. També fa uns mesos va dir textualment: «Jo vaig prémer el gallet de la guerra. Si el nostre grup no hagués travessat la frontera, tot s’acabaria... en res». Per això la responsabilitat de totes les morts, el dolor i el patiment recau sobre els ideòlegs del Kremlin i els seus mercenaris.

Què me’n diu dels grups ucraïnesos d‘extrema dreta cometent.

Els territoris russófons del Donbass on no havien arribat els grups paramilitars, van viure en pau tots aquests anys. A Khàrkiv, Kherson, Mariúpol, es construïen habitatges i infraestructures i no es va registrar cap conflicte ètnic. Això desmenteix el discurs propagandístic sobre «nazis ucraïnesos fent genocidi dels russos ètnics». De fet, en els darrers tres anys, segons les fonts oficials de Donetsk i Lugansk, arrande les accions militars al Donbass van morir només vint civils.

Russos i ucraïnesos convivien bé en aquestes zones?

Abans no hi havia tensions. Però fa uns deu anys la televisió russa va començar la propaganda de l’odi 24 hores al dia i la gent va caure víctima de la desinformació i la tergiversació de la realitat.

Creix perillosament la russofòbia.

El sentiment del rebuig l’agressor és un sentiment natural i legítim. Els russos som víctimes de la dictadura i de la seva putrefactiva propaganda. No és la nostra culpa, és la nostra tragèdia. I cap poble no n’està assegurat. Ho saben els alemanys i ho saben els espanyols que van patir els efectes d’una dictadura en la seva pell.

Què li sembla Zelenski?

No sabia res d’ell. Ara veig que pertany a la classe de persones més odiades per Putin. Putin està convençut que qualsevol polític es pot comprar, intimidar o corrompre i quan veu algú que no segueix aquesta línia, es posa molt furiós. Per això polítics com Navalni, Saakashvili o Zelenski són els seus pitjors enemics.

Li sembla bé que es censurin les veus que justifiquen Rússia?

Li sembla bé que es censurin les veus que justifiquen el Tercer Reich?