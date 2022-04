Després de dos anys de limitacions a causa de la pandèmia, diverses localitats de les comarques gironines van poder tornar a celebrar ahir la processó dels Dolors amb tot el seu esplendor, donant així el tret de sortida de Setmana Santa. D’aquesta manera, els carrers de Besalú, Banyoles, Peralada i Amer, entre altres, es van tornar a omplir de devots de la Verge.

Una de les processons dels Dolors més tradicional i multitudinària va ser la de Besalú, que va tornar a sortir amb més ganes que mai després de dos anys. Després del traspàs del bisbe de Girona, Francesc Pardo,que havia estat el prior entre 2019 i 2022 (període en què el virus havia obligat a suspendre la pandèmia), va ser mossèn Miquel Oliveras qui, en el seu nom, va fer entrega del penó a la nova prior dels Dolors, Maria Gratacós. A més, durant l’ofici dels Dolors també es va tenir un record per al bisbe. A dos quarts de vuit del vespre, els estaferms i el maniple de manaies van desfilar pels diferents carrers de la vila per anar a buscar la prior i les autoritats. A partir de les nou del vespre, la processó va ser presidida per la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Com ja és habitual, el recorregut va sortir de l’església de l’antic monestir de Sant Pere i va continuar pels carrers i places de la localitat garrotxina.

També es va poder recuperar la processó a Banyoles. A la capital del Pla de l’Estany, a les set de la tarda, la junta de la Congregació i la Germandat van acompanyar els penons des dels domicilis de les senyores pendonistes fins al temple parroquial. A les nou del vespre va tenir lloc l’inici de la processó, amb l’acompanyament dels Manaies.

Amer i Peralada

Una altra de les localitats gironines que també va poder reviure la processó va ser Amer. Allà, el seguici va sortir a dos quarts de deu de la nit, amb la solemne processó penitencial, acompanyada dels Manaies de la congregació i l’agrupació musical i cor parroquial. El recorregut va anar des de la plaça del Monestir fins a la rambla Monestir.

Peralada, per la seva banda, va poder recuperar la seva Processó del Silenci, que és una de les més antigues de Catalunya. Com el seu nom indica, es caracteritza per celebrar-se de nit fins que acaba amb una menjada popular de brunyols. Els seus passos inclouen, entre altres, la Mare de Déu dels Dolors, la creu processional i el Sant Crist Negre, entre altres.