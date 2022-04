És ‘La guerra dels Rose’ però en la vida real i amb actors de primer nivell.

Després d’airejar la seva vida privada en un mediàtic judici fa un parell d’anys a Londres, <strong>l’actor Johnny Depp i la seva exdona Amber Heard</strong> –que el va acusar davant el jutge d’insults i agressions durant el seu matrimoni– han tornat des d’aquesta setmana als tribunals, tot i que aquesta vegada als Estats Units, per acusar-se mútuament de difamació. L’actor, de 58 anys, va demandar la seva ex, de 35, per 50 milions, per haver-lo vilipendiat en un article que ella va publicar el 2018 a ‘The Washington Post’ dient que era «una supervivent d’abusos domèstics».

Tot i que ahir l’actriu i model va sorprendre amb un comunicat a Instagram dient: «Mai el vaig nomenar, sinó que vaig escriure sobre el preu que paguen les dones per denunciar els homes que són al poder. Continuo pagant aquest preu, però espero que quan aquest cas es conclogui, jo pugui tirar endavant i el Johnny també», aquest dimarts els seus advocats van afirmar que l’actriu va viure un infern durant el seu matrimoni amb Johnny Depp, convertit, segons ells, en un «monstre» per la droga i l’alcohol, amb atacs d’«ira» que van acabar en agressions verbals, físiques i sexuals.

Intercanvi d’acusacions

Tots dos s’acusen de difamació en un judici a prop de Washington que parteix d’una columna publicada a ‘The Washington Post’ el 2018, en què Heard es descrivia com una «víctima de violència domèstica» assetjada per la societat després d’haver denunciat Depp dos anys abans.

Heard «estimava el costat de Johnny que veiem a les pel·lícules, carismàtic, encantador, generós, és l’home de qui es va enamorar», va dir als membres del jurat la seva advocada Elaine Bredehoft. «Però desgraciadament va aparèixer el monstre, i aquest monstre apareixia quan bevia o prenia drogues», va afegir, esmentant còctels d’alcohol, medicaments, cocaïna, èxtasi i bolets al·lucinògens.

Depp tenia dins «una ira enorme» que el transformava en un «dimoni» i «va ser durant aquests episodis d’ira que atacava verbalment, psicològicament, físicament i sexualment» Heard, segons va explicar Bredehoft.

Va relatar diverses escenes de violència, especialment el març del 2015 a Austràlia, on Depp estava rodant el cinquè episodi de ‘Pirates del Carib’.

Maquillatge per als blaus

L’actriu mai se separava del seu kit de maquillatge per ocultar els blaus del seu rostre, va dir l’advocada, que té previst mostrar al jurat «fotos impactants» de Heard amb «blaus, llavis partits i cabells arrencats».

En el seu article d’opinió, l’actriu no nomena Depp, a qui va conèixer el 2009 i amb qui es va casar el 2015.

Un any després va sol·licitar una ordre d’allunyament, afirmant que l’actor l’havia pegat. Però va renunciar a aquests càrrecs com a part del seu divorci, que va acabar el 2017.

Ell ho nega tot

Després de la publicació de la columna al diari, Depp, que nega haver-la pegat, va presentar una demanda per difamació contra Heard, i va reclamar 50 milions de dòlars en danys i perjudicis. L’actriu, al seu torn, va presentar una demanda per difamació en la qual demana 100 milions de dòlars.

L’advocat de l’actor, Benjamin Chew, va denunciar, per contra, dirigint-se al jurat: «Amber Heard va canviar per sempre la vida i la reputació de Depp i l’escoltareu explicar el terrible impacte que això va tenir en la seva vida».

Segons ell, Heard va acusar el seu marit de violència el 2016 per venjar-se d’ell per haver decidit divorciar-se.

I dos anys més tard, en l’estela «del moviment #MeToo» que va denunciar la violència sexual i «just abans de l’estrena de la pel·lícula ‘Aquaman’», en la qual participava, Heard «va optar per recordar al món aquestes acusacions verinoses en un diari mundialment conegut», va assegurar.

«Vell gras»

La germana de Depp, Christi Dembrowski, va descriure a l’estrada una relació matrimonial tòxica amb una noia «sempre conflictiva», que «exagerava molt» els problemes d’alcohol i drogues del seu marit i l’anomenava «vell gras».

«Dior és classe i estil, i tu no tens estil», li va dir, segons ella, en una ocasió, quan parlaven d’un contracte publicitari amb aquesta marca.

L’actor va presentar la demanda a l’estat de Virginia, on s’imprimeix el ‘The Washington Post’ i on el marc legal és més favorable a les denúncies per difamació que a Califòrnia, on viuen els dos actors.

Retransmès per la tele

Els dos excònjuges assisteixen al judici, retransmès en directe per televisió i que durarà setmanes. La llista de testimonis és digna de les pel·lícules de Hollywood, amb el multimilionari Elon Musk, els actors James Franco i Paul Bettany, i l’actriu Ellen Barkin.

Aquest judici recorda al celebrat el 2020 a Londres, quan l’actor de ‘Pirates del Carib’ va demandar l’editorial del diari ‘The Sun’ per un article que el presentava com un marit violent.

Cridada com a testimoni, la seva exdona havia relatat una desena d’agressions comeses, segons ella, per un marit.

Depp reconeix haver consumit massa drogues i alcohol, però insisteix que mai ha pegat cap dona. Li donen suport les seves exparelles Vanessa Paradis i Winona Ryder.

La justícia britànica va resoldre a favor de ‘The Sun’.