El príncep Enric i la seva dona, Meghan Markle, han inaugurat aquest dissabte els jocs esportius Invictus per a veterans de guerra que se celebren a la Haia, als Països Baixos, del 16 al 22 d’abril.

Els ducs de Sussex són els patrons d’aquest esdeveniment esportiu, un esdeveniment ideat pel príncep Enric que es va inspirant en els Warrior Games dels EUA, on va ser testimoni de la capacitat de l’esport per ajudar tant psicològicament, com físicament els que el practiquen.

La primera edició data del 2014 i l'actual, prevista per al 2020 tot i que posposada al 2022 a causa del flagell de la pandèmia de la covid-19, tindrà un total de 500 participants de 20 nacions per competir en una sèrie d’esports adaptats. Els esdeveniments es portaran a terme a tota la ciutat de la Haia en el transcurs de la setmana.

Visita a la reina Isabel II després de dos anys

Més enllà dels assoliments esportius i solidaris de l’esdeveniment esportiu, aquesta edició dels jocs Invictus quedarà marcada per la visita, no anunciada oficialment, que prèviament van fer a la reina Isabel II al castell de Windsor, de camí als Països Baixos. La parella, que no havia estat junta al Regne Unit des que es va desvincular de la Casa Reial a principis del 2020, es va trobar dijous no només amb l’àvia del príncep, sinó també amb el seu pare, el príncep Carles.