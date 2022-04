La gironina Anna Comet ha presentat un projecte per explicar que es pot ser mare i dedicar-se a l'esport. La recent guanyadora de la «Marathon des Sables», una de les curses més dures del món, ha publicat el llibre «Córrer per amor» on relata la seva experiència durant l’embaràs.

Un llibre, un documental i la «Marathon des Sables». Expliqui'm una mica el seu projecte.

Doncs miri, el que volia era transmetre que estant embarassada es pot fer activitat física sense cap mena de problema. Crec que vivim en una societat on tenim molta por a quedar embarassada i a perdre allò que hem guanyat durant aquest període. Aquesta mentalitat no entrava al meu cap, per això vaig fer públic el meu embaràs. No per ganes de fer-ho, sinó per normalitzar-ho i per mostrar que es pot fer activitat física.

No va parar d'entrenar mai?

No, no vaig entrenar. Durant l'embaràs el que vaig fer era activitat física, sempre ho dic. També he d'esmentar que el que és activitat física per mi, pot ser un entrenament normal per a una altra persona. Fins i tot, vaig córrer quatre dies abans de parir. Res, 10 quilòmetres amb molta tranquil·litat.

No em puc imaginar com plovien els comentaris cap a vostè.

Si entra al meu perfil d’Instagram, hi trobarà fotos on aparec corrent amb la panxa d’embarassada. Hi ha comentaris molt ofensius que al principi em feien molt mal i m’afectaven molt. En canvi, n’hi ha d’altres que m’animaven a continuar fent-ho. Al cap i a la fi, no vaig fer res sense una supervisió mèdica. A més, el meu fill ha nascut sa, és una mica animal, fins i tot (riu). Bromes a part, si no m’hagués sentit bé o còmode no ho hauria fet.

Diu que es va informar molt.

Soc periodista, tinc aquella cosa de sempre informar-me. Vaig aconseguir articles molt bons de col·legis dels Estats Units que parlaven sobre el tema. Fins i tot, rebuscant perquè em va costar molt, vaig topar-me amb un estudi del Consell Superior d’Esports. A més, ho vaig parlar també amb la meva ginecòloga, qui em va dir que havia d'escoltar el meu cos, que no estava malalta sinó embarassada. A més, en tot moment els metges m'anaven controlant el període d'embaràs, vaig anar a un fisioterapeuta... Vaig estar ben assessorada.

Amb el llibre i documental vol explicar això?

Sí, és la meva realitat, la meva experiència personal postpart. No és una simple redacció cronològica, sinó que intento relatar la meva experiència per tal que d’altres dones ho puguin fer també. El documental no s’ha pogut realitzar a causa de la pandèmia. Però, vaig poder córrer la «Marathon des Sables» que era l’altra part del projecte.

I la guanya.

Sí, aquest any. Quan em vaig quedar embarassada el 2018 ja la volia fer però veia que en l’àmbit familiar tenia un projecte molt engrescador i per una prova no em volia esperar. Volia travessar la línia de meta en primera posició si o sí. Considero que em trobo en el millor moment de la meva carrera. El que he fet és una fita molt important en l’àmbit esportiu. Qualsevol esportista de la disciplina de curses de llarga distància o etapes la vol tenir en el palmarès. Estic molt contenta.

Vostè ha fet esperar la prova.

Sí, el 2018 estava embarassada; el 2019 vaig creure que era molt aviat per anar-hi, ja que havia parit feia poc; el 2020, que era el millor any en l'àmbit personal, ens van tancar a casa a causa de la pandèmia; i el 2021 es va anul·lar, precisament pel mateix. Sort d'aquest 2022.

Tothom comenta que és la cursa més dura del món. Hi està d’acord?

Després de disputar-la, puc comentar que la dificultat no prové de la cursa o les etapes en si. Si la fas sense autosuficiència, sense motxilla, havent descansat... no és tant. Això no obstant, el fet de descansar malament o el de portar una motxilla a l’esquena sempre fa que sigui complexa de fer.

Ho va passar malament en algun moment?

Doncs miri, recordo que vam estar dues setmanes amb tempesta de sorra mentre descansàvem, si se li pot dir així. En aquell moment no es descansa bé. Recordo estar al sac de dormir menjant, literalment, sorra i llevar-me l'endemà com si estigués a la platja. Anècdotes com aquesta són les que creen l'atmosfera màgica que envolta aquesta cursa.