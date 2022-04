Després de l’èxit de «Parla bé, collons!», arriba a les llibreries «Catalanament», de les germanes Valentina i Júlia Planas, les creadores de La Incorrecta, empresa de correcció lingüística i disseny gràfic nascuda l’any 2016 a Banyoles que arrasa a les xarxes. Homenatge al català del segle XXI, «Catalanament» cerca la correcció des de l’humor i la sàtira. Respon a l’entrevista Valentina Planas.

Ja escriure de dos ha de ser difícil, però entre germanes... s’estiren les metxes?

S’estiren dels cabells o alguna cosa així, i és molt antic i una mica masclista (corregeix). Però sí, costa i és difícil, té avantatges i inconvenients. Valorem molt el fet de poder treballar juntes.

Els surt automàtic, corregir?

Sí! Corregir forma part de la feina, tot i que no corregeixo tothom ni tot el dia.

Això de l’idioma, el català, és un territori minat?

La llengua és nostra! Em sembla molt bé (i fins i tot necessari) que ens enfadem i ens rebel·lem contra les injustícies i els atacs que cada dia rep el català. Tothom hi diu la seva, les controvèrsies i les polèmiques són esgotadores, però són inevitables.

Quan diuen que el català es mor, quina és la seva opinió?

La situació actual del català és d’emergència lingüística i el pronòstic és francament dolent. La qüestió és: què estem disposats a fer per salvar el català?

«Cada vegada que dius ‘tinc que’, es moren quinze filòlegs», és vostre.

Sí! Aquesta és la frase que es va viralitzar i que va donar-nos més visibilitat a les xarxes socials ja fa més de cinc anys. La gent s’hi ha identificat i en aquest sentit ens sentim triomfadores.

S’insulta bé en català? Quins insults prefereix?

Els insults en català estan totalment infravalorats. Un «gilipolles» pot ser un «porc», un «imbècil», un «estirat» o un «torracollons». I un «porc» i un «torracollons» no són el mateix, en canvi tots poden ser «gilipolles». Els insults en català són precisos i igual de vàlids (o més!) que els insults en castellà. Nosaltres som força malparlades, fem servir molt insults com «cap de suro», «lluç», «porc», etc.

Es diu que el català s’ha tornat antipàtic. Alguns dels que ho defensen semblen en una croada per caçar bruixes.

Nosaltres hem trobat una manera amable de corregir: amb humor, sàtira, ironia i sarcasme. Corregim un error amb gràcia precisament per evitar l’antipatia. A nosaltres ens sembla més útil aquesta fórmula, però és veritat que hi ha gent que es dedica a ser desagradable, antipàtic i maleducat amb l’excusa de la correcció.

S’empobreix la llengua, quan es barreja amb una altra?

Qualsevol aprenentatge d’una llengua sempre suma, sempre. La causa de l’empobriment del català no és l’existència del castellà, sinó la manca d’ús de la llengua, la inexistència de referents lingüístics, el desconeixement del lèxic de la nostra pròpia llengua.

Si escolto «cardar» em talla el rotllo, ho sento...

Li talla el rotllo? Doncs què vol que li digui, a mi em talla més el rotllo «chichi» que «cony». Normalitzar el català també passar per deixar d’afirmar o insinuar que follar en català és cursi o menys vàlid que fer-ho en castellà.

Parlen d’una riquesa lingüística sexual en català. Per exemple?

Podem dir «cony», sí, però també podem dir «parrús», «magrana», «petxina», «trau», «carxofa», etc.