Rosalía va anunciar dilluns passat el 'Motomami World Tour', la seva primera gira mundial gràcies a l'èxit aconseguit amb el seu tercer àlbum, 'Motomami'. La cantant recorrerà 10 ciutats d'Espanya, entre les quals Barcelona els dies 23 i 24 de juliol. També visitarà Europa, els Estats Units i Llatinoamèrica. Aquest dimecres va arrencar la prevenda dels tiquets per als concerts al nostre país, cosa que ha generat, a més d'una alta demanda i llargues cues digitals, una gran polèmica a les xarxes socials pels seus alts preus. Més ara que corren temps de crisi per la pandèmia de la covid i la Guerra a Ucraïna.

Les entrades, que es posen a la venda divendres a les 10 hores a Ticketmaster i Live Nation, tenen un preu mínim de 50 euros, però hi ha imports molt variats segons la vista de les localitats i tot el que inclouen. Això sí, cada persona podrà comprar un màxim de quatre entrades. Per exemple, en el Wizink Center de Madrid l'entrada general amb seient reservat costa 51 euros, però arriba als 107,50 euros en pista, mentre que les entrades VIP van des dels 243,50 fins als 413,50 euros. Aquestes xifres no han passat desapercebudes pels usuaris de Twitter, que han lamentat que la cantant no tingui en compte la situació de crisi econòmica que viu Espanya i gran part del món per la covid i la invasió russa a Ucraïna.

Entrades molt VIP

Les entrades VIP no només inclouen el concert i gaudir-lo des d'una bona localitat. Segons el preu, les entrades inclouen una samarreta i un gorro de Rosalía dissenyats especialment per a la gira, una entrada commemorativa i altres regals de mercadotècnia, així com espais d'entreteniment abans del concert amb fotògrafs inclosos que immortalitzin el moment.

Queixes, però també mems

Twitter ha bullit amb els preus del 'Motomami World Tour', però ho ha fet en forma de mems.

Yo hace mes y medio: mae mía, Rosalía va a sacar una puta mierda de disco noseke patatín patatán



Yo hoy comprando las entradas para #MOTOMAMI : pic.twitter.com/8kjI7fcrPn — Pepana de España (@pepanadeespana) 20 de abril de 2022