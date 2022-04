El productor català Josep Maria Mainat ha posat a la venda una luxosa propietat que té a Sant Feliu de Guíxols, segons publica la revista Semana. L'habitatge, ubicat al capdamunt d'un penya-segat de la urbanització Punta Brava, s'anuncia a la prestigiosa immobiliària Engel & Völkers per un preu de 4.950.000 euros.

L'anunci informa que la vil·la compta amb 449 metres quadrats repartits en dues plantes. La propietat gaudeix d'unes espectaculars vistes a la Costa Brava i, a més, té un accés a una petita cala privada. Va ser dissenyada per l'arquitecte Jordi Garcés i construïda l'any 2000.

Més enllà dels seus quatre dormitoris i cinc banys, un dels elements que més destaca de la propietat és la seva piscina. És de tipus "infinita", ja que l'aigua s'estén fins a l'horitzó o desapareix en l'infinit, d'aquí el seu nom.

Mainat protagonitza des de fa un parell d'anys titulars de la premsa -especialment la premsa rosa- per haver estat víctima d'un intent d'assassinat per part de la seva exdona Angela Dobrowolski injectant-li insulina el juny del 2020. Actualment, Dobrowolski està essent processada judicialment per un delicte d'assassinat o homicidi en grau de temptativa.